Dieses Nudelgericht sorgt für einen Hauch Asien in deiner Küche

Hähnchen süßsauer gehört zu den bekanntesten Gerichten der chinesischen Küche außerhalb Chinas. Es besteht aus zarten Hähnchenstücken in einer leuchtend roten Soße, die süß, fruchtig und leicht säuerlich schmeckt. Wir wandeln das Rezept heute etwas ab und servieren eine vegane Variante mit Mie-Nudeln statt Reis.

Vegane Nudeln süßsauer: einfaches Rezept

Die Kombination aus süß und sauer ist in China seit Jahrhunderten ein Symbol für Harmonie. Dort steht das Gleichgewicht zwischen Gegensätzen im Mittelpunkt – Yin und Yang, Hitze und Kühle, Süße und Säure. In vielen Regionen Chinas serviert man süßsaure Gerichte zu Festtagen, weil sie Glück und Ausgeglichenheit ausdrücken.

Bei den veganen Nudeln süßsauer stehen frische Zutaten im Mittelpunkt: knackige Paprika, Karotten, Zwiebeln und Ananasstücke. Zusammen bilden sie ein buntes Zusammenspiel aus Texturen und Farben. Die Soße besteht aus Sojasoße, Weißweinessig, Öl, Tomatenmark und etwas Ahornsirup. Diese Mischung verleiht dem Gericht seine typische süßsaure Note, ohne künstlich oder schwer zu wirken. Wenn du gern variierst, kannst du auch Chili und Ingwer hinzufügen oder die Süße mit Orangensaft betonen. So erhält das Gericht immer wieder eine neue Nuance, bleibt aber seinem Charakter treu. Anstelle von Reis werden in diesem Rezept Mie-Nudeln in die Soße gegeben und anstelle von Hähnchen verwenden wir vegane Nuggets.

Wenn du die süßsauren Nudeln servierst, duftet die Küche nach frischem Gemüse und der leicht karamellisierten Soße. Das Gemüse bleibt knackig, während sich die Nudeln sanft mit der Soße verbinden. Genieße das Gericht als leichtes Lunch oder zum Feierabend.

Wenn du Lust auf mehr abwechslungsreiche Asia-Gerichte hast, probiere auch das vegane Pad Thai mit Erdnusssoße, die Sesamnudeln mit Zoodles und Spinat oder das klassische Hähnchen süßsauer – jedes Rezept bringt frische Aromen und neue Ideen in deine Küche.

Vegane Nudeln süßsauer Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 160 g Mie-Nudeln online z.B. hier 🛒

200 g vegane Nuggets

1 Zwiebel

1 Möhre

1 Stück frischer Ingwer ca. 2–3 cm

1 Paprika rot oder gelb

1 EL Öl

200 g Ananas aus der Dose Für die Soße: 1 EL Tomatenmark

1 EL Sojasoße

1 EL Öl

2 EL Ahornsirup

3 EL Weißweinessig online z.B. hier 🛒

100 ml Ananassaft

2 EL Speisestärke

1 Prise Pfeffer Zubereitung Koche die Mie-Nudeln nach Packungsanweisung gar, gieße sie ab und stelle sie beiseite. Bereite die veganen Nuggets im Ofen oder in der Heißluftfritteuse zu, bis sie goldbraun und knusprig sind. Schäle Zwiebel, Möhre und Ingwer. Schneide Zwiebel und Möhre in feine Stücke oder Streifen. Reibe den Ingwer fein oder hacke ihn sehr klein. Schneide die Paprika in mundgerechte Stücke oder Streifen. Erhitze 1 EL Öl in einer großen Pfanne oder einem Wok. Gib Zwiebeln, Paprika und Möhren hinein und brate sie ein paar Minuten an, bis sie leicht gebräunt, aber noch bissfest sind. Füge dann die Ananasstücke hinzu und lass alles kurz mit braten. Gib Tomatenmark, Sojasoße, Öl, Ahornsirup und Weißweinessig in die Pfanne. Rühre gut um, damit sich das Tomatenmark gleichmäßig verteilt. Vermische den Ananassaft mit der Speisestärke in einem kleinen Gefäß, bis keine Klümpchen mehr sichtbar sind. Gieße die Mischung in die Pfanne und rühre alles gut durch. Lass die Soße bei mittlerer Hitze kurz aufkochen, bis sie eindickt. Wenn sie zu dick wird, gib etwas Wasser hinzu, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Gib die gekochten Nudeln und die knusprigen Nuggets in die Pfanne. Vermische alles sorgfältig, bis Nudeln und Nuggets gleichmäßig mit der Soße überzogen sind. Schmecke das Gericht mit einer Prise Pfeffer ab und serviere die veganen Nudeln süßsauer sofort. Notizen Für Gemütlichkeit in deinem Zuhause sorgen DIY-Windlichter . Die Anleitungen und Ideen findest du bei Geniale Tricks.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.