Ein Teller, viele Aromen: vegane Pilzpasta mit karamellisierten Walnüssen

Du hast Lust auf ein schnelles Nudelgericht mit Pilzen, aber keine Lust, dafür lange einkaufen zu gehen? Dann koche dir unsere vegane Pilzpasta mit karamellisierten Walnüssen. Die Einkaufsliste ist übersichtlich und einige Zutaten wie Balsamicoessig und Sojasoße hast du bestimmt schon zu Hause. Schnapp dir deine Champignons und los geht die schnelle Feierabend-Brutzelei!

Einfaches Rezept für vegane Pilzpasta mit karamellisierten Walnüssen

Karamellisierte Walnüsse bilden zwar den krönenden Abschluss für die schnelle Pasta, aber wir beginnen die Zubereitung mit ihnen. Röste die Walnüsse in einer Pfanne, bis sie duften und leicht braun werden. Anschließend gibst du Zucker hinzu und karamellisierst die Nüsse unter Rühren. Sobald die Walnüsse goldbraun glänzen, kannst du sie aus der Pfanne nehmen, zum Abkühlen beiseitestellen und dich schon mal auf das köstliche Topping freuen.

Parallel zum Topping kochst du deine Spaghetti, oder andere Nudeln nach Wahl, in gesalzenem Wasser bissfest. Vergiss dabei nicht, einen Teil des Nudelwassers beim Abgießen zurückzuhalten. Damit wird deine Soße für die vegane Pilzpasta mit karamellisierten Walnüssen später cremiger.

Als Nächstes widmest du dich der veganen Pilzsoße. Dazu putzt du die Champignons, schneidest sie in Scheiben und brätst sie mit etwas Öl in einer beschichteten Pfanne an, bis sie eine gleichmäßige, goldbraune Färbung haben. Zwiebeln und Knoblauch dürfen für den guten Geschmack natürlich auch nicht fehlen. Für die köstliche Soße löschst du das Gemüse mit Balsamicoessig und Sojasoße ab und schmeckst mit Salz, Pfeffer sowie frischen Kräutern ab.

Im letzten Schritt kommt alles in der großen Pfanne zusammen: Die abgetropften Spaghetti mit dem Nudelwasser und der Pilzsoße. Alles einmal gut vermengen, sodass die Nudeln die Soße aufnehmen. Dann wandert der frische Rucola, die karamellisierten Walnüsse als Topping und noch etwas frische Kräuter auf die Pasta und das große Schlemmen kann beginnen.

Unsere vegane Pilzpasta mit karamellisierten Walnüssen gelingt mit wenigen Zutaten und überzeugt durch ihre Kombination aus herzhaften Pilzen, würziger Soße und der leichten Süße der karamellisierten Walnüsse. So geht leckeres Wohlfühlessen für jeden Tag!

Pilze schmecken nicht nur mit Spaghetti hervorragend, sondern lassen sich auch mit anderen Nudelsorten oder Teigwaren wie Gnocchi oder Schupfnudeln wunderbar kombinieren. Probiere daher gleich unsere Pfifferling-Nudelpfanne, die Pfifferling-Salbei-Gnocchi oder Schupfnudeln mit Pfifferling-Rahmsoße.

Vegane Pilzpasta mit karamellisierten Walnüssen Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 120 g Walnüsse online z.B. hier 🛒

2 EL Zucker

500 g Spaghetti

800 g Champignons

2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

2 EL Kräuter

2 Handvoll Rucola

2 EL Olivenöl

8 EL Balsamicoessig online z.B. hier 🛒

4 EL Sojasoße

Salz und Pfeffer Zubereitung Erhitze eine Pfanne ohne Fett, gib die Walnüsse hinein und röste sie etwa 3 Minuten an. Streue den Zucker darüber und lass ihn ca. 3 Minuten karamellisieren. Nimm die Walnüsse aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Koche die Nudeln nach Anleitung in reichlich Salzwasser bissfest.

Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben, schäle und würfle die Zwiebeln und hacke die Knoblauchzehen. Wasche die Kräuter, schüttle oder tupfe sie trocken und schneide sie klein. Wasche den Rucola, lass ihn abtropfen und stelle ihn beiseite.

Erhitze das Öl in einer beschichteten Pfanne und brate die Pilze etwa 6 Minuten scharf an, bis sie goldbraun sind. Gib die Zwiebeln und den Knoblauch mit in die Pfanne und brate sie ebenfalls an.

Lösche das Ganze mit dem Balsamicoessig und der Sojasoße ab. Würze mit Salz, Pfeffer und den Kräutern.

Gieße die Nudeln ab, sodass etwa 100 ml des Salzwassers im Topf bleiben. Gib die Nudeln zusammen mit dem restlichen Salzwasser zu den Pilzen in die Pfanne. Verrühre alles gut miteinander und serviere die Pasta mit den karamellisierten Walnüssen und dem Rucola.

