Ich liebe Kroketten, esse sie aber viel zu selten. Neben Pommes, Kartoffelecken und Curly Fries gehen diese Klassiker oft einfach unter. Dieser vegane Krokettenauflauf ist eine perfekte Möglichkeit, ihnen endlich wieder ein wenig wohl verdiente Liebe zukommen zu lassen.

Veganer Krokettenauflauf wird deine Liebe zu Kroketten neu entfachen

Irgendwie verbinde ich Kroketten immer mit Wochenenden bei meinen Großeltern. Dort gab es die Alternative zu klassischen Pommes oft mit Gemüse und einer braunen Soße. Und dann gerieten sie für eine ganze Weile in Vergessenheit – bis ich diesen Auflauf entdeckte.

Er beinhaltet alles, was du an einem Auflauf liebst: eine zart geschmolzene und glücklich machende Oberfläche, darunter ein krosses, deftiges Highlight, das alles von einer würzigen Soße mit veganem Hackfleisch getragen wird. Die Zubereitung geht dabei wirklich kinderleicht von der Hand, also worauf wartest du? Hol die Auflaufform raus und backe dir dieses glücklich machende Ofengericht!

Die Zutaten bekommst du alle ohne Probleme im nächsten Supermarkt. Überprüfe bei den Kroketten auf jeden Fall die Zutatenliste, da manche Hersteller Milchpulver in der Rezeptur verarbeiten.

Ansonsten gibt es nicht viel zu beachten und noch weniger, was du falsch machen kannst. Brate zuerst alle Zutaten für die Soße in einer Pfanne an, gib zum Schluss Tomaten und Soja Cuisine hinzu und koche es cremig ein. Gieße die Soße in eine Auflaufform 🛒, verteile die Kroketten darauf und bedecke sie mit dem veganen Reibekäse. Ab in den Ofen und dann lass es dir schmecken!

Veganer Krokettenauflauf Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

2 Karotten

2 EL Pflanzenöl

250 g veganes Hack

2 EL Tomatenmark

2 TL Kräuter der Provence

400 g gehackte Tomaten

200 ml Soja Cuisine

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

500 g vegane Kroketten

200 g veganer Reibekäse Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Umluft vor.

Schäle die Zwiebeln, Knoblauchzehen und Karotten. Schneide alles in feine Würfel.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate das Gemüse darin an. Gib das vegane Hack hinzu, bevor die Zwiebeln glasig werden und brate es mit an.

Reduziere die Hitze, füge Tomatenmark und Kräuter hinzu, schwitze beides kurz mit an. Lösche es mit den gehackten Tomaten und der Soja Cuisine ab. Koche es cremig ein und schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Gib die Soße in eine Auflaufform, verteile die Kroketten darauf und bedecke sie mit dem veganen Reibekäse. Backe den Auflauf für etwa 40 Minuten im Ofen, bis er goldbraun ist.

