Zauber dir einen Kuchenklassiker ganz ohne tierische Produkte

Es gibt diese Gerichte und Gebäckrezepte, die ich sofort mit meiner Kindheit verbinde. Und ein Maulwurfkuchen gehört da ohne Frage zu. Früher gab es ihn oft zu verschiedenen Anlässen, jedoch ließ das irgendwann nach, sodass es bestimmt über 20 Jahre her ist, dass ich ihn gegessen habe. Zu meinem letzten Geburtstag musste er dann aber endlich wieder auf den Tisch. Da sich in dieser Zeit allerdings auch meine Ernährungsweise verändert hat, musste ein Rezept für veganen Maulwurfkuchen her. Und das schmeckt genauso gut, wie die Variante mit tierischen Produkten, versprochen!

Veganen Maulwurfkuchen bekommt jeder hin

Dass Maulwurfkuchen in meiner Kindheit auf jedem Geburtstag ein Hit war, ist nicht wirklich verwunderlich. Schon seine Form, die an einen Maulwurfshügel erinnern soll, sticht dabei sofort ins Auge. Und sobald er angeschnitten wird, offenbart sich erst richtig, was ihn so unwiderstehlich gut macht.

Gebettet auf und ummantelt von einem schmackhaften, nicht zu süßen Schokokuchen verbirgt sich eine herrlich fluffige Sahnecreme, die auf kleingeschnittenen Bananen verteilt wird. In ihr ist eine grob gehackte Schokolade oder fertige Schokodrops versteckt, die so beim Genießen für kleine, knackige Glücksmomente sorgen.

In dieser Variante zaubern wir den Kuchenklassiker vollständig ohne tierische Produkte und holen ein Ergebnis aus dem Ofen, in das du dich garantiert sofort verlieben wirst. Achte bei der Zubereitung der Creme unbedingt darauf, die richtige Sahne zu verwenden.

Nicht alle veganen Alternativen für Sahne eignen sich zum Aufschlagen. Manche sind nur zum Kochen gedacht und lassen sich nicht zu einer Creme verarbeiten, wie du sie brauchst. Das ist aber auf der Packung vermerkt, sodass du keine Probleme haben solltest, die richtige zu finden. Ansonsten sollte sie bis zum Aufschlagen im Kühlschrank gelagert werden, damit das Ergebnis zufriedenstellend wird. Probiere diesen Klassiker gleich selbst und versetze dich zurück in unbeschwerte Kindheitstage!

Veganer Maulwurfkuchen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Ruhezeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (26 cm Durchmesser, z.B. online diese 🛒 hier) 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 500 g Weizenmehl Type 405

200 g Zucker

50 g Backkakao

16 g Backpulver

1 Prise Salz

300 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

200 ml pflanzliche Milch z.B. Hafermilch

150 ml neutrales Pflanzenöl Für die Füllung: 3-4 Bananen

400 ml vegane Sahne zum Aufschlagen gekühlt

24 g Sahnesteif etwa 2 1/2 Päckchen

8 g Vanillezucker

2 EL Zucker

100 g Zartbitterschokolade Zubereitung Lege eine Springform mit Backpapier aus.

Vermenge für den Teig anschließend Mehl, Zucker, Backkakao, Backpulver und Salz in einer Schüssel.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Füge Mineralwasser, Milch und Öl hinzu. Verrühre es kurz und zügig und nur so lange, bis alles verbunden ist.

Fülle den Teig in die Form und backe ihn für 50-60 Minuten. Überprüfe mit dem Stäbchentest, wann er fertig ist. Lass ihn anschließend vollständig auskühlen.

Entferne, sobald der Kuchen komplett kalt ist, den „Deckel“ vorsichtig und zerkrümle ihn in einer Schale.

Schäle die Bananen, schneide sie in Scheiben und verteile sie gleichmäßig auf dem Kuchenboden. Hacke die Schokolade grob klein und stelle sie zur Seite.

Schlage für die Füllung die vegane Sahne mit Sahnesteif, Vanillezucker und Zucker auf. Hebe danach die gehackte Schokolade unter.

Verteile die Sahne kuppelförmig auf den Bananen. Streue die Kuchenkrümel darüber und drücke sie leicht an, sodass es einem Maulfwurfhügel ähnelt.

Stelle den Kuchen bis zum Servieren mindestens 1 Stunde kalt, am besten aber über Nacht.

