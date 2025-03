Veganer Müslidrink: Heute gibt es dein Frühstück zum Trinken

Bist du ein Frühstücksmensch? Dann wirst du diesen veganen Müslidrink lieben! Und selbst, wenn du erst einige Stunden nach dem Aufstehen die erste Mahlzeit zu dir nimmst, ist dieses einfach gemixte und köstliche Getränk perfekt für dich. Du kannst es dir einfach einpacken und immer ein wenig schlürfen, sobald der Hunger sich bemerkbar macht.

Dieser vegane Müslidrink ist perfekt für alle Gewohnheiten

Ich bin eher weniger ein Frühstücksmensch. Bis ich zur ersten Mahlzeit greife, vergehen oft einige Stunden nach dem Aufstehen. Nichtsdestotrotz macht sich natürlich irgendwann ein Hungergefühl breit, dem ich mit Nüssen oder Obst entgegentrete.

Dieser vegane Müslidrink ist dementsprechend perfekt für mich. Er ist kinderleicht vorbereitet, lässt sich jederzeit mit neuen Zutaten anpassen und schmeckt einfach nur himmlisch gut. Und einen Großteil der Zutaten, wenn nicht sogar alle, hast du garantiert bereits im Schrank.

Du brauchst nur etwas frisches Obst, Haferflocken, Sojajoghurt und Hafermilch oder eine andere Joghurt- und Milchalternative deiner Wahl. Optional noch etwas Zimt und Ahornsirup und das war es auch schon.

Schäle das Obst und schneide es schon einmal in kleine Stücke, damit es sich am Ende leichter pürieren lässt. Gib die Haferflocken, den Joghurt und die Milch hinzu und püriere alles in einem hohen Gefäß mit einem Pürierstab oder direkt in einem Mixer 🛒 fein. Du kannst die Zutaten für den veganen Müslidrink immer wieder variieren und ganz nach deinen Vorlieben anpassen.

Wenn du noch etwas mehr Süße haben möchtest, dann greif statt zu normalem Joghurt doch einfach zu einem Becher Vanillejoghurt. Hauptsache, du lässt es dir am Ende schmecken!

Auf Leckerschmecker findest du unzählige Ideen für weitere Frühstücksrezepte. Wenn dir der vegane Müslidrink gefällt, dann bist du garantiert auch ein Fan von ganz klassischen Overnight Oats. Für etwas Abwechslung kannst du auch köstliche Apfel-Walnuss-Overnight-Oats zubereiten. Und dass es sogar mit Gemüse richtig lecker wird, beweist dieses Karotten-Porridge.

Veganer Müslidrink Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Bananen

2 Äpfel

1 Zitrone

100 g Haferflocken zart

200 g Sojajoghurt

Zimt nach Geschmack

1 EL Ahornsirup

600 ml Hafermilch Zubereitung Schäle die Bananen und schneide sie klein. Wasche die Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in kleine Stücke. Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus.

Gib alle Zutaten in ein hohes Gefäß oder einen Mixer und püriere alles fein.

