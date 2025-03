So machst du veganen Lachs aus Karotten

Zu einem ausgedehnten Frühstück gehört auch ein besonderer Aufschnitt dazu. Etwas Räucherlachs macht sich da gut. Du isst keinen Fisch? Kein Problem! Mit diesem veganen Räucherlachs aus Möhren hast du den vollen Lachsgenuss – ohne dass dafür ein Fisch sein Leben lassen musste. Hier ist das Rezept.

Veganer Räucherlachs aus Möhren: einfach, aber köstlich

Bagels mit Lachs sind ein Klassiker, den du vielleicht aus Serien kennst, die in New York spielen. Besonders die dort ansässige jüdische Community hat diese Art des Sandwichs in der amerikanischen Großstadt etabliert. In den ortsansässigen jüdischen Feinkostgeschäften, den Delis, stehen die Bagels and Lox auf der Karte. Ihre Popularität ist kein Wunder: Für Fans von deftigem Frühstück sind sie optimal. Doch was, wenn man selbst keinen Fisch isst? Auch dann sollst du den Genuss eines echten Klassikers nicht verpassen müssen. Denn es gibt eine Möglichkeit, Lachs quasi ohne Lachs zuzubereiten. Veganer Räucherlachs aus Möhren lautet das Zauberwort.

Moment, veganer Räucherlachs aus Möhren? Wie soll das denn gehen? Ganz einfach: Beginne damit, Karotten mithilfe eines Sparschälers dünn zu hobeln. Dämpfe sie danach in einem Sieb oder Bambusdämpfer über kochendem Wasser, bis sie flexibel, aber nicht verkocht sind. Hierbei musst du immer mal wieder probieren, wie die Konsistenz der Streifen ist.

Die gedämpften Karottenstreifen werden nun in einer Marinade eingelegt. Diese besteht aus Sojasoße, Essig, Öl und Ahornsirup – doch die wichtigste Zutat ist etwas, das sich Liquid Smoke 🛒 nennt. Dabei handelt es sich um flüssiges Raucharoma, das deinem veganen Räucherlachs aus Möhren seine typisch rauchige Note verleiht. Wenn du einen leicht fischigen Geschmack erzeugen möchtest, füge außerdem etwas Nori, eine Alge hinzu. Die Karotten ziehen nun in dieser Marinade gut durch. Bis zu vier Tage halten sie sich im Kühlschrank und werden dabei nur intensiver. Lass es dir schmecken!

Vegane Alternativen sind einfach zubereitet und brauchen keine künstlichen Aromen, um lecker zu schmecken. Probiere doch auch mal diesen veganen Thunfischsalat mit Kichererbsen oder Senfkaviar aus. Oder bereite dir vegane Königsberger Klopse zu, die dem fleischigen Original in nichts nachstehen!

Veganer Räucherlachs aus Möhren Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Marinierzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 15 Minuten Min. Zutaten 3 Karotten

1 TL Liquid Smoke alternativ geräucherte Paprika

2 EL Sojasoße

1 EL Reisessig

3 EL Rapsöl

Salz

1 EL Ahornsirup

1 Blatt Nori optional Zubereitung Schäle die Karotten mithilfe eines Sparschälers in dünne Scheiben.

Bringe einen Topf mit Wasser zum Kochen und dämpfe die Karottenstreifen in einem Sieb oder Dämpfer, bis sie weich sind, aber nicht zerfallen.

Vermische alle restlichen Zutaten miteinander.

Vermische die Marinade mit den Karottenscheiben, fülle alles in eine luftdichte Box oder einen Plastikbeutel und lass das Ganze über Nacht im Kühlschrank durchziehen.

