Veganer Thunfischsalat aus Kichererbsen: perfektes Mittagessen

Die Mittagspause steht an und dir steht der Sinn nach einem üppig belegten Sandwich? Wie wäre es mit einem cremigen Thunfischsalat? Diese Version ist allerdings wie keine, die du bisher hattest, denn sie ist vegan. Trotzdem steht der vegane Thunfischsalat aus Kichererbsen seinem fischigen Pendant in nichts nach!

So lecker schmeckt veganer Thunfischsalat aus Kichererbsen

Jede und jeder hat Lieblingsgerichte, die immer wieder auf dem Speiseplan landen. Für mich ist es dieser vegane Thunfischsalat aus Kichererbsen. Doch dazu kam es erst auf Umwegen. Ich war eigentlich nie ein Fan von cremigen Salaten auf Mayonnaise-Basis. Selbst Kartoffelsalat gab es in meiner Familie immer nur mit Joghurt. Und Salate mit Fisch standen überhaupt nicht auf dem Speiseplan. Doch irgendwann stieß ich in den sozialen Medien auf eine Köchin, die behauptete, aus Kichererbsen einen cremigen Thunfischsalat zubereiten zu können.

Erst wollte ich weiterscrollen, aber irgendetwas hatte meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Kichererbsen kannte ich bis dahin nur in Currys oder Hummus, aber einen Salat daraus zubereiten? Darauf wäre ich nicht gekommen. Ich folgte also dem Rezept und bestrich mir ein Brot mit dem soeben zubereiteten Salat. Fazit: lecker. Einige Wochen später kam mir der Salat wieder in den Sinn und ich begann, das Rezept ein wenig nach meinem eigenen Geschmack anzupassen. Das Ergebnis ist dieser vegane Thunfischsalat aus Kichererbsen.

Diese vegane Variante ist perfekt für alle, die auf Fisch verzichten wollen oder müssen und dennoch keinen cremigen Salat missen wollen. Dabei ist die Zubereitung ganz einfach: Kichererbsen werden zerdrückt und mit Sellerie, roter Zwiebel, Gewürzgurken und Kräutern gemischt. Dazu kommt eine Soße aus Mayonnaise, Miso und Senf sowie ein Schuss Olivenöl du Zitronensaft. Möchtest du dem Ganzen eine Art Meeresgeschmack verleihen, kannst du einige Algen 🛒 darüber bröseln.

Der vegane Thunfischsalat aus Kichererbsen schmeckt dank der leckeren Soße ziemlich genauso wie sein nicht veganer Gegenspieler. Überzeuge dich direkt selbst. Ob zum Mittagessen im Homeoffice oder als Beitrag zu einem kalten Buffet, dieser cremig-frische Salat punktet mit allem, was er hat.

Wir versorgen dich mit allerlei leckeren Salat-Ideen. Bereite zum Beispiel diesen Sauerkraut-Apfel-Salat zu oder gönne dir einen farbintensiven Red-Goddess-Salat. Falls dir die Ideen ausgehen, steht unser Koch-Bot dir tatkräftig zur Seite.

Veganer Thunfischsalat aus Kichererbsen Nele 3.39 ( 222 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen 400 g

1 Stange Sellerie

1 rote Zwiebel

2 Gewürzgurken am besten Salz-Dill-Gurken

3 EL vegane Mayonnaise

1 TL Senf

1 Misopaste

1 EL Olivenöl oder Leinöl

1/2 Bio-Zitrone

2 EL frische Petersilie

2 EL frischer Dill

Salz und Pfeffer

Cayennepfeffer nach Geschmack

Algen nach Geschmack optional Zubereitung Spüle die Kichererbsen ab und lass sie gut abtropfen.

Putze dein Gemüse und schneide Sellerie, Zwiebel und Gewürzgurken in sehr feine Würfel.

Verrühre die Mayonnaise mit Senf, Misopaste und Öl. Raspele die Schale der Zitrone und presse den Saft ebenfalls dazu.

Zerdrücke die Kichererbsen in einer großen Schüssel leicht. Gib das gehackte Gemüse und das Dressing hinzu. Hacke die frischen Kräuter, streue sie hinein und vermische alles gut.

Schmecke den Salat mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und Algen ab.

