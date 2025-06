Entdecke den veganen Geheimtipp aus Peru: Ceviche mit Palmherzen

Ceviche geht nur mit Fisch? Nope, nicht bei uns! Unser veganes Ceviche aus Palmherzen beweist, dass es auch völlig ohne geht. Probiere das Rezept gleich aus und hole dir ein bisschen Peru in dein Küche!

Veganes Ceviche aus Palmherzen: ideal für warme Tage

Ceviche hat seinen Ursprung in Peru und gehört dort zum kulinarischen Nationalstolz. Schon vor Jahrhunderten, lange bevor die Spanier den südamerikanischen Kontinent betraten, haben die indigenen Küstenbewohner rohe Fischfilets in den Saft saurer Früchte eingelegt, um sie haltbarer zu machen. Was damals eher eine clevere Konservierungsmethode war, hat sich über die Jahrhunderte zu einer wahren Delikatesse entwickelt. Der Begriff „Ceviche“ selbst hat viele Theorien – manche sagen, er stammt vom Wort „siwichi„, was in der Sprache der Quechua „frischer Fisch“ bedeutet, andere führen ihn auf das spanische Wort „escabeche“ (eingelegt) zurück.

Normalerweise wird Ceviche aus frischem Fisch, meist weißfleischigen Sorten wie Wolfsbarsch oder Kabeljau, zubereitet. Die Filets werden in mundgerechte Stücke geschnitten und kurz in frisch gepresstem Limettensaft „gegart“. Dazu kommen fein geschnittene rote Zwiebeln, frische Chilischoten, Koriander und eine Prise Salz.

Serviert wird Ceviche fast immer als Vorspeise, ganz traditionell mit dicken Maiskörnern („Choclo“), geröstetem Mais („Cancha“) oder auch Süßkartoffeln für einen sanften Kontrast zur spritzig-scharfen Limettenmarinade. Es ist das perfekte Gericht für heiße Sommertage, weil es leicht, erfrischend und belebend ist.

Alles rund um Ceviche sollte nun klar sein. Wenn du dich aber jetzt fragst, „Palmherzen? Was genau ist das eigentlich?“, haben wir die Antworten. Palmherzen sind die inneren, zarten Sprossen bestimmter Palmensorten, die geerntet werden, ohne die Palme zu beschädigen. Sie haben eine faserige, zarte Konsistenz und einen milden, leicht nussigen Geschmack, der im besten Sinne an Spargel oder Artischocken erinnert.

Genau wie roher Fisch haben Palmherzen eine leicht feste, aber geschmeidige Textur, die sich perfekt für die Aufnahme der Marinade eignet. Geschmacklich sind sie dezent und passen wunderbar zu den intensiven Zutaten eines Ceviches, ohne sie zu überdecken. Limettensaft, Koriander und Chili werden dadurch die Stars des Gerichts.

Die Palmherzen ersetzen den Fisch so überzeugend, dass selbst eingefleischte Ceviche-Fans begeistert sein werden. Wer noch nie Palmherzen probiert hat, wird sein kulinarisches Aha-Erlebnis haben. Neugierig? Dann ab in die Küche!

Veganes Ceviche aus Palmherzen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Palmherzen ca. 400 g

1 rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Handvoll Cherrytomaten

2 Bio-Limetten

1-2 frische Chilis nach Geschmack, z.B. Habanero

1/2 Bund Koriander

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL Olivenöl optional Zubereitung Gieße die Palmherzen in ein Sieb ab und spüle sie kurz unter kaltem Wasser ab. Würfle sie anschließend klein. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Wasche die Cherrytomaten gründlich und halbiere oder viertle sie, je nach Größe.

Presse den Saft der Limetten mit Hilfe einer Zitruspresse 🛒 aus. Schneide die frischen Chilis sehr fein. Wenn du nicht zu viel Schärfe möchtest, entferne die Kerne und die hellen Innenhäute der Chilis vorher. Wasche, trockne und schneide den Koriander grob.

Gib den Limettensaft in eine große Schüssel oder eine tiefe Platte. Füge den gehackten Knoblauch, die fein geschnittenen Chilis, Salz und Pfeffer hinzu. Verrühre alles miteinander zu einer Marinade

Gib die Palmherzen, Cherrytomaten und Zwiebeln zur Marinade. Vermenge alles gründlich, sodass die Marinade gut mit den Zutaten vermischt ist.

Gib optional noch Olivenöl hinzu für eine mildere und reichhaltigere Textur. Rühre die Mischung nochmal gut durch.

Lass das vegane Ceviche für etwa 10-15 Minuten im Kühlschrank ziehen, damit die Aromen sich verbinden können und die Palmherzen die frische Säure der Limetten aufnehmen.

Nimm das fertige Ceviche aus dem Kühlschrank, garniere es mit dem Koriander und schmecke es nochmal mit Salz und Pfeffer ab, bevor du es servierst.

