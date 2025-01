Veganes Schmalz mit Zwiebeln: deftig, würzig und rein pflanzlich

Frisches knuspriges Brot, meine Oma und ein ganz besonders Gefühl von Gemütlichkeit und Nostalgie – all das verbinde ich mit dem traditionellen Aufstrich-Klassiker Schmalz. Umso schöner, dass man den auch ganz ohne tierische Produkte herstellen kann. Da schmeckt’s dann gleich noch besser! Unser Rezept für veganes Schmalz mit Zwiebeln bringt den vollen Geschmack und die richtige Würze auf den Tisch. Ob als herzhafte Ergänzung zum Abendbrot oder als Dip: Dieser vegane Genuss steht dem Original in nichts nach.

Rezept für veganes Schmalz: So bereitest du den Aufstrich-Klassiker zu

Du brauchst für dein veganes Schmalz mit Zwiebeln nur eine Handvoll Zutaten: geschmacksneutrales Kokosfett, Rapsöl, eine Zwiebel, Majoran, Thymian, Paprikapulver, Salz und Pfeffer.

Zuerst schneidest du die Zwiebel in feine Würfel und brätst sie in einer Pfanne mit Öl goldbraun an. Währenddessen kannst du in einem Topf das Kokosfett zum Schmelzen bringen. Sind die Zwiebeln fertig, gibst du sie zum geschmolzenen Kokosfett. Die Kräuter und Gewürze kommen ebenfalls dazu. Dann rührst du das Ganze einmal kräftig um und kannst es vom Herd nehmen. Zum Schluss füllst du deine flüssige vegane Schmalz-Mischung in ein wiederverschließbares Glas 🛒 und stellst es zum Abkühlen für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank. Achte darauf, es immer wieder umzudrehen, damit die Zwiebeln und Gewürze sich nicht unten am Boden absetzen, sondern schön gleichmäßig im veganen Schmalz verteilt werden. Im Kühlschrank kannst du dein veganes Schmalz mit Zwiebeln mehrere Tage aufheben.

Noch mehr vegane Aufstrich-Vielfalt auf dem Frühstückstisch oder beim Abendbrot garantiert dir dieser Tomate-Walnuss-Aufstrich. Wenn du hingegen beim nächsten Brunch mit deinen Lieben beeindrucken möchtest, dann ist unser Blumenkohl-Aufstrich mit Curry und Limette perfekt. Oder probiere einfach mal diesen Rote-Bete-Meerrettich-Aufstrich.

Veganes Schmalz mit Zwiebeln Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 wiederverschließbares Glas (300 ml) Zutaten 1x 2x 3x 1 mittelgroße Zwiebel

50 ml Rapsöl

200 g Kokosfett geschmacksneutral

1 TL Majoran

1 TL Thymian

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1 Prise Salz und Pfeffer

1/2 TL Kümmel optional Zubereitung Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Würfel.

Gib das Rapsöl in eine Pfanne und brate die Zwiebelwürfel goldbraun an. Bringe währenddessen das Kokosfett in einem Topf bei mittlerer Hitze zum Schmelzen. Füge die Zwiebeln und das Bratöl zum flüssigen Kokosfett hinzu.

Würze die Schmalzmischung mit Majoran, Thymian, Paprikapulver sowie Salz und Pfeffer und verrühre alles gut miteinander. Je nach Geschmack gib noch etwas Kümmel hinzu.

Nimm den Topf vom Herd, fülle das vegane Schmalz in ein wiederverschließbares Glas und lass es für mindestens 2 Stunden im Kühlschrank abkühlen und fest werden. Notizen Drehe das Glas mit dem veganen Schmalz immer mal wieder, während es abkühlt. Das sorgt dafür, dass sich die Zwiebeln und Gewürze gleichmäßig im Fett verteilen.

Das vegane Schmalz vor dem Servieren kurz bei Zimmertemperatur stehen lassen, damit es sich besser streichen lässt.

