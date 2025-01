Veganes Shakshuka schmeckt ebenso gut wie das Original

Kennst du Shakshuka? Das ist ein Gericht aus pochierten Eiern in einer Tomatensoße und verwandet wirklich jedes Frühstück in etwas Besonderes. Es ist so lecker, dass es vegan lebenden Menschen nicht vorenthalten bleiben soll. Dieses Rezept soll dir zeigen, dass veganes Shakshuka eine ideale Alternative ist, die ganz ohne Hühnerei schmeckt.

So machst du veganes Shakshuka

Shakshuka ist besonders in den nordafrikanischen und levantinischen Küchen ein beliebtes Frühstücksgericht. Kein Wunder, denn eine leicht pikante Tomatensoße, in der pochierte Eier nicht nur für eine tolle Optik, sondern auch einen hervorragenden Geschmack sorgen, schmeckt wirklich fast allen. Wo genau das Gericht seinen Ursprung hat, ist nicht ganz klar. Vermutlich fand es jedoch seinen Weg durch tunesische Juden nach Israel, wo es in den 90er Jahren sehr beliebt wurde.

Besonders die Eier sind es, die Shakshuka zu etwas Besonderem machen. Doch wie ist das für Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren? Müssen diese auf den Genuss verzichten oder können sie ein veganes Shakshuka genießen, das dem Original in nichts nachsteht? Du merkst vielleicht schon an der Formulierung der Frage: Das geht!

Für veganes Shakshuka brauchst du zunächst die gleichen Zutaten wie für eines mit Ei: Tomaten, Zwiebeln, Chili, Knoblauch und etwas Paprika, wenn du magst. Gewürzt wird mit Kreuzkümmel und Paprikapulver. Doch nun zum Herzstück: veganes pochiertes Ei. Wie kann das nur klappen? Das einfache Geheimnis hinter veganem Eiersatz trägt den magisch klingenden Titel Kala Namak. Dabei handelt es sich um Schwefelsalz. Schon wenige Körner reichen aus, um Dingen einen leicht schwefligen Geschmack zu verleihen, der gern als „eiig“ beschrieben wird.

Dein veganes pochiertes Ei besteht aus Seidentofu, Stärke und Kürbispüree. Forme in dein veganes Shakshuka, das idealerweise in einer gusseisernen Pfanne 🛒 köchelt, Mulden und fülle diese mit dem Tofu. Gib obendrauf einen Klecks Püree, um das Eigelb zu imitieren und gare alles noch einige Minuten weiter. Dann darfst du das Ganze servieren und dich über die überraschten Blicke deiner Frühstücksgäste freuen.

Mit Leckerschmecker ist veganer Brunch ganz einfach. Backe einen veganen Porridgeauflauf und serviere vegane Frühlingszwiebel-Waffeln. Auch Rührtofu ist ein herrliches Gericht, das du gut für viele Leute zubereiten kannst.

Veganes Shakshuka Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 120 g Hokkaidokürbis

3 EL Olivenöl

4 EL Tapiokastärke

Kala Namak Schwefelsalz

200 g Seidentofu

3 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln

1 Chili

1 Paprika

2 EL Tomatenmark

2 Dosen gehackte Tomaten à 400 g

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Paprika edelsüß

Salz und Pfeffer

1 EL Petersilie Zubereitung Schneide den Kürbis in kleine Würfel und koche diese, bis sie weich sind. Zerdrücke ihn zu einem feinen Püree.

Vermische das Püree mit 1 EL Öl und 1 EL Stärke und koche die Mischung auf, bis sie andickt. Würze mit Kala Namak nach Geschmack und stelle sie beiseite.

Vermische die restliche Tapiokastärke mit etwas Wasser zu einer glatten Mischung. Zerdrücke den Seidentofu und gib ihn dazu. Koche alles kurz auf und stelle es dann beiseite.

Hacke Knoblauch, Zwiebeln und Chili fein. Schneide die Paprika in Streifen.

Erhitze die restlichen EL Olivenöl in einer großen Pfanne. Brate Knoblauch, Zwiebeln, Chili und Paprika darin an, bis sie weich sind.

Füge das Tomatenmark hinzu und brate es kurz an. Gieße die gehackten Tomaten in die Pfanne und rühre gut um. Würze die Sauce mit Kreuzkümmel, Paprika, Salz und Pfeffer. Lass die Sauce etwa 10 Minuten köcheln.

Forme mit einem Löffel kleine Mulden und gib die Tofu-Mischung in diese. Verteile je einen Löffel Kürbismischung auf der Tofu-Mischung. Decke die Pfanne ab und köchele alles weitere 10 Minuten köcheln, bis die Tofu-Mischung leicht fest wird.

Hacke die Petersilie und streue sie über die Shakshuka.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.