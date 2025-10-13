Die schnellste Art, türkische Manti zu genießen

Du kommst nach einem langen Tag nach Hause und du wünschst dir nichts sehnlicher als ein würziges, wohliges Gericht, das dich satt und glücklich macht? Schnell soll es auch gehen und unkompliziert sein. Genau hier kommt die vegetarische Manti Pasta ins Spiel! Der Duft von geschmolzener Paprika-Butter, cremigem Knoblauch-Joghurt und einer würzigen Hackalternative als Topping auf der Pasta – das nur gut werden. Bereit für 20 Minuten schnelle Genussreise in die Türkei? Let’s cook!

Vegetarische Manti Pasta geht einfach immer

Manti sind kleine, gefüllte Teigtaschen, die ihren Ursprung in der zentralasiatischen Küche haben und besonders in der Türkei als Spezialität gefeiert werden. Der Legende nach brachten türkische Nomaden dieses Gericht aus dem heutigen Gebiet der Mongolei mit. Die Speise entwickelte sich, beeinflusst von persischen, kaukasischen und anatolischen Küchen weiter.

Traditionell werden Manti in mühevoller Handarbeit hergestellt, mit Hackfleisch gefüllt und in Joghurtsoße serviert. Doch keine Sorge: Wir präsentieren eine geniale vegetarische und super schnelle Variante, die in nur 20 Minuten zubereitet ist!

Für die vegetarische Manti Pasta verzichtest du auf den Teigtaschen-Wrap und setzt auf fix gekochte Nudeln. Die perfekte Basis für die köstliche Joghurtsoße und das würzige vegetarische Hackfleisch.

Die Soße aus Naturjoghurt mit Knoblauch erinnert an den ikonischen Geschmack der Originalversion; die mit Kreuzkümmel und Tomatenmark gewürzte Hackalternative sorgt für das herzhafte Aroma. Besonders raffiniert ist die Paprika-Butter, die mit getrockneter Minze kurz angeröstet wird. Schon beim Duft wirst du dich fragen, warum du das noch nie probiert hast!

Statt stundenlang die perfekte Falttechnik für Manti zu üben, schwingst du einfach den Kochlöffel und hast im Handumdrehen ein Gericht, das sowohl geschmacklich als auch optisch begeistert. Optional kannst du Kirschtomaten für einen frischen Touch hinzufügen.

Ob für ein schnelles Abendessen oder einen kulinarischen Ausflug in die Welt der internationalen Küche: Diese vegetarische Manti Pasta verbindet Tradition mit moderner Einfachheit und lädt zum Genießen ein – ganz ohne Kompromisse. Probier’s aus!

Die türkische Küche hat viele Köstlichkeiten zu bieten. Hast du Lust, deine kulinarische Reise noch ein wenig fortzusetzen? Dann zauber doch mal türkische Pfannkuchen oder türkische Zucchinipuffer. Als süßen Abschluss kannst du dann noch Maraş Dondurması, türkisches Eis servieren. Wann startest du deine Reise?

Die Pasta ist so schnell zubereitet, da bleibt doch noch Zeit für ein DIY, mit dem du deine Küche verschönern kannst. Unsere Kollegen von Geniale Tricks zeigen dir nämlich, wie du ein Gewürzregal aus Holzbrett selber machen kannst.

Vegetarische Manti Pasta Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 600 g Nudeln nach Wahl

500 g vegetarisches Hackfleisch

6 EL Butter

2 EL Tomatenmark

1/2 TL Kreuzkümmel online z.B. hier 🛒

2 Zwiebeln gewürfelt

500 g Naturjoghurt

2 Knoblauchzehen gerieben

2 TL Paprikapulver

2 TL getrocknete Minze

Salz Pfeffer

2 Handvoll Kirschtomaten Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanweisung in ausreichend Salzwasser und fange etwa 4-6 EL vom Kochwasser auf. Schmelze in einer Pfanne 2 EL Butter und gib das Hackfleisch hinzu. Würze es mit etwas Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Tomatenmark. Brate alles gut an und gib dann die Zwiebel dazu. Lass sie mitbraten. Gib das aufgefangene Kochwasser zur Pfanne, rühre es ein und stelle die Pfanne kurz beiseite. Verrühre den Naturjoghurt mit dem Knoblauch. Röste in einer kleinen Pfanne 4 EL vegane Butter mit Paprikapulver und getrockneter Minze kurz an. Verteile die Nudeln auf die Teller, gib großzügig den Joghurt darauf und verteile das vegane Hack darüber. Gieße etwas von der gewürzten Buttersoße darüber. Außerdem kannst du noch ein paar frische Kirschtomaten dazugeben. Vermische vor dem Essen alles gut und genieße deine vegetarische Manti Pasta!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.