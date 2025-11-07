Vegetarische Moussaka: Lieblingsessen für jeden Tag

Moussaka kennen die meisten von uns wohl als Klassiker auf der Karte des griechischen Lieblingsrestaurants. Traditionell wird der Auflauf aus Auberginen, Hackfleisch, Tomaten und Kartoffeln zubereitet. Was aber, wenn man kein Hack mag? Dann lass es einfach weg! So wie in der Moussaka-Variante unserer Köchin Adrianna.

Diese vegetarische Moussaka schmeckt auch ohne Hackfleisch

Eine Moussaka in einer fleischfreien Variante gesucht? Dann ist dieses Rezept doch genau richtig. Unsere vegetarische Moussaka sieht aus wie das griechische Original und schmeckt auch so – einziger Unterschied: Es fehlt das Hackfleisch.

Die Moussaka setzt stattdessen auf Kartoffeln und Auberginen. Als Krönung darf eine extra cremige Béchamelsoße natürlich nicht fehlen. Bevor du genießen kannst, steht aber erst einmal die Zubereitung an. Schneide dafür die Auberginen in Scheiben und salze sie gut, um Wasser und Bitterstoffe zu entziehen. Lass sie rund 15 Minuten ziehen und tupfe sie danach trocken. In der Zwischenzeit kannst du schon mal die Kartoffeln schälen und ebenfalls in Scheiben schneiden, eine Form einfetten und den Backofen vorheizen.

Dann frittierst du die Kartoffeln und die Auberginen in einer Pfanne mit heißem Fett. Lass sie auf einem Küchentopf abtropfen und kümmere die um die Béchamel. Dafür schmilzt du Butter in einem Topf und rührst Mehl ein. Gieße nach und nach Milch dazu und rühre dabei weiter gut um, damit eine cremige Soße entsteht. Schmecke diese mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab.

Nun kannst du den Auflauf auch schon schichten. Lege die Form mit einer Schicht Kartoffeln aus. Darüber kommen Auberginenscheiben. Das Ganze bedeckst du mit Tomatensoße. Wiederhole diese Prozedur, bis alle Zutaten aufgebraucht sind und gießt zum Schluss die Béchamel obendrüber. Noch etwas geriebenen Käse darübergestreut und ab in den vorgeheizten Ofen. Mmh, wenn du riechen könntest, wie lecker die Moussaka duftet, wenn sie im Ofen goldbraun backt.

Wenn du die griechische Küche liebst, probiere Moussaka auch im Original, als Linsen-Moussaka oder als Zucchini-Moussaka.

Für die passende Tischdeko sorgen unsere Kollegen von Geniale Tricks. Schau mal vorbei und bastle zum Beispiel einen Blumenstrauß aus Tannenzapfen.

Vegetarische Moussaka Adrianna Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Auberginen zum Entwässern der Auberginen

Salz

3-4 Kartoffeln

Öl zum Frittieren und für die Form

50 g Butter

50 g Mehl

500 ml Milch

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

400 ml fertige Tomatensoße online, zum Beispiel hier 🛒

50 g geriebener Käse z.B. Parmesan oder Mozzarella Zubereitung Wasche die Auberginen, schneide sie in Scheiben und salze sie. Lass sie rund 15 Minuten ziehen, um ihnen die Bitterstoffe und Wasser zu entziehen. Tupfe sie anschließend trocken. Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform mit etwas Öl ein. Schäle in der Zwischenzeit die Kartoffeln und schneide sie in Scheiben. Erhitze Öl in einer Pfanne und frittiere zuerst die Kartoffelscheiben und anschließend die Auberginen darin goldgelb. Lass die Kartoffeln und die Auberginen auf Küchenpapier abtropfen. Schmilz für die Béchamelsoße die Butter in einem Topf. Gib das Mehl unter Rühren hinzu. Gieße nach und nach die Milch dazu und verrühre alles zu einer glatten Soße. Schmecke sie mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss ab. Lege in die Auflaufform zuerst Kartoffeln und darüber die Auberginen. Verteile eine Schichte Tomatensoße darauf. Wiederhole das, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Gieße zuletzt die Béchamelsoße darüber und bestreue die Moussaka mit dem geriebenen Käse. Backe alles für 35-40 Minuten im vorgeheizten Ofen, bis der Käse golfbraun ist. Lass die Moussaka etwas abkühlen und schneide sie zum Servieren in Stücke.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.