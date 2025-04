Rustikale Hausmannskost: vegetarischer Wirsingkuchen, ganz leicht selbstgemacht

Falls dir einmal wieder nach einem klassischen, herzhaften Gericht sein sollte, das sich ideal zu einem gemütlichen Abendessen macht, dann ist dieser vegetarische Wirsingkuchen genau das Richtige für dich. Hier trifft der kräftige Geschmack von Wirsing auf eine würzige Käse-Gemüsefüllung und ergibt ein herrliches Zusammenspiel von Aromen.

Vegetarischer Wirsingkuchen bringt rustikalen Charme auf den Tisch

Dieser vegetarische Wirsingkuchen bringt deftige Hausmannskost auf den Tisch, ohne dabei fürchterlich schwer im Magen zu liegen. Die leicht knusprige Blätterkruste sieht am Ende nicht nur schön aus, sondern umhüllt die Füllung, sodass sie saftig bleibt.

Wirsingkuchen hat in vielen Regionen eine lange Tradition, mit verschiedenen Füllungen. In dieser vegetarischen Variante erhält dieser Klassiker einen neuen Touch und schmeckt am Ende immer noch würzig. Die Kombination aus Zwiebeln, Knoblauch und Karotten ergibt eine Füllung, die nach einem langen Tag einfach glücklich macht.

Du kannst den Wirsingkuchen problemlos zu verschiedenen Anlässen zubereiten. Er ist ein schmackhaftes Hauptgericht zu einem knackigen Salat, macht sich aber auch hervorragend als Mitbringsel zu einem Buffet. Da er in einer Springform 🛒 gebacken wird, lässt er sich leicht in Stücke schneiden, an denen sich alle bedienen können. Denn auch kalt schmeckt er immer noch köstlich.

Das Gericht lässt sich außerdem immer wieder variieren. Probiere andere Gewürze, wie Muskat oder, für etwas Schärfe, Chili aus. Aber auch verschiedene Käsesorten werden dir unterschiedliche Geschmacks-Highlights liefern. Ein würziger Bergkäse verleiht dem vegetarischen Wirsingkuchen zum Beispiel eine noch intensivere Note.

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Inspiration für köstliche Wirsingrezepte. Als Nächstes kannst du einen aromatisch gewürzten Wirsing-Eintopf mit Räuchertofu probieren. Ein weiteres Wohlfühlgericht zum Feierabend zauberst du mit gebackenem Wirsing mit Parmesan. Und zum Snacken kannst du dir ganz einfach Wirsing-Chips aus dem Airfryer machen. Falls du weitere Ideen brauchst, frag doch einfach unseren Koch-Bot.

Vegetarischer Wirsingkuchen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 50 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springform, 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x 1 Wirsing

Salz nach Geschmack

3 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

3 Möhren

2 EL neutrales Pflanzenöl

100 ml Gemüsebrühe

1 TL Pfeffer

etwas Paprikapulver edelsüß, nach Geschmack

etwas Butter zum Einfetten der Form

6 Eier Größe M

150 g geriebener Käse

120 g Dinkelvollkornmehl Zubereitung Fülle eine Schale mit kaltem Wasser und Eiswürfeln. Löse 8 Blätter vom Wirsing, wasche sie gründlich und schneide die dicke Blattrippe in der Mitte der Blätter flach ab.

Blanchiere die Blätter für 5 Minuten in kochendem Salzwasser und schrecke sie dann direkt in der Schüssel mit dem Eiswasser ab.

Viertel den restlichen Wirsing, entferne den Strunk, wasche die Blätter und schneide sie in feine Streifen.

Schäle Zwiebeln und Knoblauch, hacke sie anschließend fein. Schäle die Möhren und würfle sie.

Erhitze Öl in einer Pfanne, schwitze die Zwiebeln darin an, bis sie glasig werden. Gib anschließend Möhren, Knoblauch und den kleingeschnittenen Wirsing dazu und schwitze alles kurz mit an. Lösche es mit der Gemüsebrühe ab, gare es für 10 Minuten weich und würze es mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Gieße die restliche Flüssigkeit aus der Pfanne ab. Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Springform mit Butter ein.

Lege 2 Wirsingblätter beiseite. Verwende die restlichen Wirsingblätter, um die gesamte Springform so auszukleiden, dass sie leicht über den Rand ragen. Platziere 1 großes Blatt in der Mitte.

Verquirle die Eier und vermische sie mit dem geriebenen Käse, dem Mehl und dem Wirsinggemüse. Würze es noch einmal mit etwas Pfeffer und verteile es in der Form. Decke die Masse mit den beiseite gelegten Blättern ab.

Backe den Wirsingkuchen für etwa 60 Minuten und decke ihn ggf. ab, falls die Blätter zu dunkel werden. Lass den Kuchen vor dem Servieren etwas in der Form auskühlen.

