Vegetarisches Bibimbap: unkompliziert-köstlicher Genuss

Bist du mal wieder planlos, was du kochen sollst? Völlig egal, ob du noch in den Supermarkt musst oder du nicht weißt, was du mit den Zutaten in deinem Kühlschrank anfangen sollst: Dieses vegetarische Bibimbap ist dein Retter in der Not. Kinderleicht zubereitet, abwechslungsreich und einfach köstlich!

Vegetarisches Bibimbap: perfekt für Unentschlossene

Das traditionelle Reisgericht aus Korea ist eigentlich ein klassisches Restessen. Es wird geschaut, was noch da ist, zubereitet und auf Reis angerichtet. Im Handumdrehen hat man so ein köstliches, sättigendes Gericht vor sich stehen. Dieses vegetarische Bibimbap ist also perfekt, wenn du unentschlossen bist, was du essen möchtest oder deine letzten Zutaten loswerden musst.

Bibimbap heißt etwa so viel wie „umgerührter Reis“. Denn die Zutaten richtest du alle auf gekochtem Reis an und dann rührt jeder sein Gericht erst am Tisch um. Je nach Region in Korea unterscheiden sich die Rezepte und Zutaten für Bibimbap. Eine spezielle Version ist das „Dolsot-Bibimbap“. Die Zubereitung ist im Wesentlichen dieselbe wie beim normalen Bibimbap. Allerdings wird es in einer heißen Steinschale serviert. Dadurch werden die Zutaten noch weiter erhitzt. Das Ei wird in dieser Variante roh über das Gericht gegeben, damit es beim Umrühren am Tisch stockt. Aber keine Panik, das vegetarische Bibimbap ist ganz einfach zubereitet und benötigt auch keine spezielle Schale.

Beginne damit den Reis zu kochen, damit er fertig ist, sobald die restlichen Zutaten ebenfalls bereit sind. Du kannst ihn einfach im Topf kochen. Mit einem Reiskocher 🛒 gelingt es noch einfacher.

Während der Reis kocht, kannst du dich um die restlichen Zutaten kümmern. Schäle und schneide die Karotten klein, tropfe die Mungobohnen ab und blanchiere beides kurz in kochendem Salzwasser.

Säubere die Pilze und brate sie mit dem geschälten und feingehackten Knoblauch an. Auch der Babyspinat wird kurz angebraten, sodass er etwas zusammenfällt. Als Letztes kannst du die Spiegeleier braten und am Ende alles auf dem Reis anrichten. Wie schon erwähnt, handelt es sich um ein klassisches Resteessen. Du kannst es also ohne Einschränkungen um alle möglichen Zutaten erweitern. Hauptsache, du lässt es dir schmecken!

Auf Leckerschmecker schauen wir uns immer wieder internationale Gerichte an. Wenn du jetzt noch mehr Lust auf Essen aus Korea hast, dann probiere doch einmal unseren koreanischen Grünkohlsalat. Ein köstlich-pikantes Gericht aus dem Airfryer bekommst du mit diesen Kimchi-Pancakes. Und falls dir doch eher nach Streetfood sein sollte, dann sind drei Ideen für Corn Dogs vielleicht etwas für dich.

Vegetarisches Bibimbap Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Reis

2 Karotten

150 g Mungobohnensprossen

Salz nach Geschmack

150 g Shiitake-Pilze

4 Knoblauchzehen

4 EL Sesamöl

4 EL Sojasoße

200 g Babyspinat

4 Eier Größe M

1 EL neutrales Pflanzenöl

4 EL Kimchi

gerösteter Sesam nach Geschmack

2 EL koreanische Chilipaste nach Belieben Zubereitung Wasche den Reis und bereite ihn anschließend nach Packungsangaben zu.

Schäle die Karotten, halbiere sie und schneide sie längs in feine Streifen. Wasche die Mungobohnensprossen und lass sie abtropfen. Blanchiere Sprossen und Karotten kurz in kochendem Salzwasser.

Putze die Shiitake-Pilze und entferne die Stiele. Schneide die Kappe der Pilze in feine Streifen. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Erhitze 2 EL Sesamöl in einer Pfanne und brate die Pilze sowie den Knoblauch. Gib 2 EL Sojasoße hinzu und nimm dann alles aus der Pfanne.

Erhitze danach das restliche Sesamöl, gib den Spinat hinein, bis er zusammenfällt, würze auch ihn mit 2 EL Sojasoße und nimm ihn aus der Pfanne.

Gib etwas Pflanzenöl in die Pfanne und brate 4 Spiegeleier darin.

Verteile den fertigen Reis auf 4 Schalen und richte Gemüse, Pilze und Kimchi darauf an. Lege je ein Spiegelei in die Mitte und bestreue alles mit Sesamkörnern.

Die koreanische Chilipaste kannst du nach Belieben dazugeben, wenn am Tisch alles verrührt wird.

