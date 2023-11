9 kreative Rezepte mit Hähnchen, die du noch nicht kennst Gerichte, deren Hauptbestandteil Fleisch ist, haben den Ruf, ziemlich reichhaltig zu sein. Allerdings ist gerade Geflügel sehr gut dazu geeignet, dieses Vorurteil zu entkräften. Im Folgenden findest du 9 überraschende und leckere Mahlzeiten mit Huhn, die nicht zu schwer im Magen liegen und deshalb bei jeglicher Temperatur einen wahren Genuss bedeuten. Außerdem ist auch einiges für den Grill dabei.

1.) Hühnchen-Cordon-bleu mit Béchamelcreme Beim Stichwort „Cordon bleu“ leuchten die Augen all derjenigen auf, die eine Vorliebe für Paniertes hegen. Und nicht nur die köstliche Kruste macht diese Leckerei aus, sondern sie hat es auch buchstäblich „in sich“. Wie du den Klassiker in neuer Form und mit passender Soße hinbekommst, erfährst du hier.

Credit: Media Partisans

2.) Betrunkenes Huhn Wenn man normalerweise ein Hähnchen mit Bier bestellt, erhält man etwas zum Essen und etwas zum Trinken. Doch dieses Rezept versteht Hähnchen mit Bier als Einheit, denn hier ist der Gerstensaft Bestandteil des Geflügels.

Credit: Media Partisans

3.) Swineapple Glühende Toast-Hawaii-Fans werden sich über dieses effektvolle Gericht riesig freuen: gefüllte Grillananas mit Schinkenstreifen – praktisch eine Variante des fruchtigen Klassikers vom Grill, aber ohne Toast. Letzteres kann aber jeder gern für sich ergänzen. Also roll den Grill aus dem Schuppen, solange es noch geht, und hau dir dieses saftige Schätzchen auf den Rost.

Credit: Media Partisans

4.) Gefüllte Zwiebel mit Hühnchen Eine Zutat, die in keinem herzhaften Mahl fehlen darf, ist die Zwiebel. Mit ihrer unverwechselbaren Würze gibt sie jedem Rezept den nötigen Pfiff. Doch diesmal reicht uns „nur Zwiebel“ nicht. Wir wollen noch mehr Geschmack, noch mehr Würze, noch mehr Aroma. Die Lösung? Mit Bacon und Barbecuesoße ergänzen! Lies hier, wie das geht.

Credit: Media Partisans

5.) „Chicken Alfredo“-Knoblauch-Rolle Für die einen mag es sinnlos und sonderbar erscheinen, aus einem in Scheiben geschnittenen Brot ein neues zusammenzusetzen, für andere hingegen ist das der Grundstein eines genialen Gaumenschmauses. Versuchen wir einfach, Gruppe eins umzustimmen. Diesem außen knusprigen und innen cremigen Brotröllchen zu widerstehen, wird nämlich schwer!

Credit: Media Partisans

6.) Riesen-Cordon-bleu Manch einer mag behaupten, dass die Idee, Fleisch mit weiterem Fleisch zu füllen, nicht mehr auf die Spitze getrieben werden kann. Und wieder einmal müssen wir diese Zweifler eines Besseren belehren: Dieses Cordon bleu in XXL ist nichts für den kleinen Hunger und schon gar kein Gericht für nur eine Person – es sei denn, du möchtest eine Woche lang nichts anderes essen.

Credit: Media Partisans

7.) Schnitzel-Lasagne Lasagne kann man nur mit Hackfleisch zubereiten. Punkt. Nicht so in der Leckerschmecker-Küche! Frischer Wind beim Kochen ist unsere Spezialität. Den Beweis liefert diese nicht ganz so klassische Lasagne mit einem entscheidenden Detail zwischen den Schichten. Hackfleisch sucht man in ihr auf jeden Fall vergeblich.

Credit: Media Partisans

8.) Melonen-Hähnchen Wassermelone ist die perfekte Sommerfrucht! Nicht nur besteht das Fruchtfleisch zu rund 96 % aus Wasser, von dem man bei hohen Temperaturen unbedingt viel zu sich nehmen sollte. Das Obst enthält außerdem wertvolles Vitamin A und C, Protein sowie Antioxidantien. Dieses Rezept beweist, dass die grüne Kugel auch richtig flexibel ist: Du kannst nämlich mindestens ein sehr leckeres Hauptgericht mit ihr zaubern. Die Melone dient dabei als Form und bietet zugleich einen Zusatz zur Soße!

Credit: Media Partisans

9.) Saftiges Hühnchen in der Ananas Feiner Sand drückt sich durch die nackten Zehen, ein lauer Wind wirbelt das Haar auf, Bambusfackeln erhellen die Nacht und im Hintergrund vernimmst du tropische Musik und das Rauschen der Wellen: Hat dich nun das Tropenfieber gepackt, doch der nächste Urlaub liegt noch in weiter Ferne? Dann hol die Tropen in deine eigenen vier Wände! Dieses saftig-aromatische Gericht entführt dich und deinen Lieblingsmenschen auf eine einsame Insel in der Südsee.

Credit: Media Partisans

Bei dieser facettenreichen Auswahl an überraschenden Rezepten musst du nicht immer auf die langweilige gebratene Hühnerbrust zurückgreifen. Zudem sind zum Servieren für Gäste die außergewöhnlichen Rezepte mit Frucht wunderbar geeignet.