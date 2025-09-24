Heute gibt’s einen versunkenen Apfelkuchen mit Zimtäpfeln

Apfelkuchen ist ein Klassiker, auf den sich alle einigen können. Die Kombination aus fluffigem Teig und süßsaurem Obst ist einfach unschlagbar gut. Und außerdem bietet sie unzählige Varianten. So wird das Gebäck nie langweilig. Wir haben uns heute für einen versunkenen Apfelkuchen mit Zimtäpfeln entschieden. Wenn du Lust auf eine kleine Nascherei hast, dann back doch mit!

Saftiger Apfelkuchen mit Zimtäpfeln: mit Liebe gebacken

Wir sind große Fans von Kuchen, denn für uns sie die ideale Möglichkeit, unseren Liebsten eine Freude zu machen. Ob als Geburtstagsüberraschung oder süßes Mitbringsel ins Büro: Wer freut sich nicht über selbst gemachtes Gebäck?

Wenn du magst, versüße deinen Freunden, Kollegen oder der Familie den Tag doch mal mit einem Stück versunkenem Apfelkuchen mit Zimtäpfeln. Der Kuchen sieht dank der in Fächer geschnittenen Äpfel und einer feinen Puderzuckerhaube besonders ansprechend aus und überzeugt mit seinem saftig-fruchtigen Geschmack.

Gut zu wissen: Sind rote oder grüne Äpfel gesünder? Wir haben uns das Obst mal genauer angesehen und auf Herz und Nieren beziehungsweise Nährstoffe und Co. geprüft.

Dieser Kuchen erinnert viele von uns an unsere Kindheit, denn unsere Omas waren die besten Bäckerinnen. Waren wir zu Besuch bei den Großeltern, gab es häufig einen versunkenen Apfelkuchen mit Zimtäpfeln.

Schon beim Eintreten in Omas Küche schwebte der süße Duft von Frischgebackenem in der Luft und lockte uns Kinder rechtzeitig aus dem Garten an den Tisch. Alle wollten das erste Stück! Zum Glück war immer genug für alle da, und wir wussten ja: Beim nächsten Besuch verwöhnt sie uns wieder mit einem ihrer Backwerke aus dem Ofen.

Ebenso viele Erinnerungen an früher weckt unser Rezept für gedeckten Apfelkuchen, das wir ebenfalls aus Omas Schatzkiste hervorgeholt haben. Einen Apfelkuchen vom Blech hat sie ebenfalls öfter gezaubert, genau wie einen Apfelkuchen mit Zimtstreuseln. Einfach gut!

