Vin Tonic: Diesen Cocktail mit Rosé wollen wir jetzt nicht missen

Das Wochenende naht, und zum Ende der Woche genießt man gern mal einen Cocktail. Ob in trauter Zweisamkeit mit dem Partner oder beim geselligen Afterwork-Treffen mit ein paar Kollegen: Ab und an ein Glas Alkohol darf es mal sein. Aber wieso auf Klassiker wie Wein oder bekannte Cocktails zurückgreifen? Probiere doch mal etwas Neues und mixe dir und deinen Lieben einen Vin Tonic. Der orientiert sich am Lieblingscocktail Gin Tonic, wird aber mit einer anderen Zutaten gemixt.

Das steckt im Vin Tonic

Der Name lässt es vielleicht bereits vermuten: Den Vin Tonic mixt man mit Vino – genauer gesagt mit Roséwein. Dazu kommt natürlich Tonic-Wasser, das mit seiner herben Note wunderbar zum leicht süßen Rosé passt und ihn perfekt ergänzt.

Außerdem landet Minze im Glas. Wenn du magst, zerdrücke sie ein wenig, damit sie ihre ätherischen Öle freisetzen kann. Sie veredeln den Vin Tonic mit ihrer Frische. Abgerundet wird der Drink mit einem Spritzer Zitronensaft, der ebenfalls frisch und darüber hinaus schön spritzig schmeckt. Wenn du magst, kannst du den Cocktail noch mit tiefgekühlten Beeren oder einer Orangenscheibe garnieren. Gib beides einfach mit ins Glas.

Wem ein Gin Tonic zu stark ist, für den ist diese Variante eine tolle Alternative. Sie prickelt noch ein bisschen mehr als der Klassiker, denn der Roséwein perlt natürlich mehr als Gin. Für die Zubereitung benötigst du gerade einmal fünf Minuten, und viele Zutaten brauchst du zum Glück ebenfalls nicht. Na, hast du schon die Cocktailgläser aus dem Schrank geholt?

Wir lieben kreative Cocktails und freuen uns immer über neue Inspiration. Hast du schon einmal einen Espresso Martini getrunken? Das cremige Getränk mit Kaffeelikör ist genau das richtige, wenn du durch die Nacht tanzen möchtest oder dich nach dem Essen nach einem After-Dinner-Drink sehnst. Der Italian Martini weckt Urlaubsgefühle und macht Lust auf Urlaub im Süden – genau wie der Limoncello Tonic. Aber es geht auch ganz ohne Alkohol: Probiere unbedingt unseren alkoholfreien Mango-Cocktail, wenn du lieber auf Promille verzichten möchtest.

Wenn dies nicht der Fall ist, dann ist es jetzt endlich Zeit für den Vin Tonic. Lass es dir schmecken – cheers!