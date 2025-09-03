Vergiss Porridge: Finnischer Beerenschaum wird dein neuer Frühstückstraum

Wenn du an die finnische Küche denkst, dann kommen dir zuerst wahrscheinlich deftige Gerichte wie Lachs, Roggenbrot oder herzhafte Eintöpfe in den Kopf. Doch Finnland hat auch eine überraschend leichte, fruchtige Seite zu bieten. Besonders zeigt sich das im Vispipuuro, einem luftigen Beerenschaum, den du unbedingt zum Frühstück probieren solltest.

Vispipuuro: Porridge mit einem Upgrade

Vispipuuro erinnert ein wenig an ein Porridge, wird allerdings etwas anders zubereitet und überzeugt durch seine kreative Kombination der Zutaten. Am Ende ist dieser Beerenschaum ein Zwischending aus klassischem Porridge und Kompott und kann sowohl zum Frühstück als auch als Dessert genossen werden.

Die Grundlage bilden leicht säuerliche Beeren, wie Preisel-, Blau- oder Himbeeren. Oder eben gleich eine Mischung aus allem, was gerade Saison hat. Die skandinavischen Wälder sind ja bekannt für ihre Hülle und Fülle an Beeren im Sommer. Dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass dieses Gericht daraus entstanden ist.

Zunächst werden die Beeren mit Wasser, Zucker und etwas Grieß zu einem Brei eingekocht. Anschließend, und das ist der entscheidende Schritt, wird die Masse kräftig aufgeschlagen. Dadurch wird sie nicht nur heller, sondern bekommt auch ihre fast schon mousseartige Konsistenz. Gerade diese macht Vispipuuro in seiner Leichtigkeit so unwiderstehlich lecker.

Serviert wird der Schaum meist kalt mit einem Klecks Sahne oder Joghurt. In dieser Zubereitung greifen wir zu Joghurt, um das ganze Erlebnis etwas leichter zu machen. Dadurch wird der Beerenschaum ein perfektes Frühstück. Völlig egal, ob etwas Leichtes an den letzten warmen Sommertagen oder aber, um dich bei grauem Himmel wieder auf sonnige Gedanken zu bringen. Probiere diesen Geheimtipp gleich aus und entdecke vielleicht dein neues Lieblingsfrühstück.

Bei Leckerschmecker zeigen wir dir jeden Tag köstliche Rezepte für jede Gelegenheit. Wenn du noch mehr kreative Frühstücke probieren willst, dann zauber dir mit Rømmegrøt einen süßen Start in den Tag aus Norwegen. Oder wie wäre es mit Frühstücksbrei mit karamellisierten Äpfeln? Ein schottischer Porridge gibt dir eine perfekte Grundlage für all deine Lieblingstoppings.

Vispipuuro Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien z.B. online hier 🛒 verfügbar Stabmixer

z.B. online hier 🛒 verfügbar Handrührgerät Zutaten 1x 2x 3x 200 g Blaubeeren frisch oder TK

150 g Himbeeren frisch oder TK

600 ml Wasser

60 g Zucker

1 EL Honig

80 g Weichweizengrieß z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 TL Vanillepaste z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 Spritzer Zitronensaft

50 g Beeren zum Garnieren

150 g Naturjoghurt Zubereitung Wasche die Blaubeeren und Himbeeren. Gib sie mit dem Wasser, Zucker und Honig in einen großen Topf. Koche sie einmal auf und lass sie dann bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Umrühren für 10-12 Minuten köcheln, bis die Beeren weich sind und ihren Saft abgeben.

Püriere die Beeren mit einem Stabmixer und streiche sie durch ein feines Sieb. Gib den Saft zurück in den Topf.

Lass den Weichweizengrieß unter ständigem Rühren einrieseln und das Ganze im Anschluss für 8-10 Minuten weiterköcheln, bis der Brei eindickt.

Rühre die Vanillepaste und Zitronensaft unter.

Bedecke den Topf und lass die Masse für 30 Minuten bei Zimmertemperatur quellen.

Schlage alles mit einem Schneebesen oder Handrührgerät 4-5 Minuten kräftig auf, bis die Masse hell und locker-schaumig ist.

Fülle alles in kleine Schälchen und serviere den Beerenschaum mit frischen Beeren sowie einem Klecks Joghurt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.