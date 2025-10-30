Der perfekte Kuchen für gemütlichen Kaffeeklatsch

Ganz oft sind es doch die simplen Rezepte, die uns pure Glückseligkeit auf den Teller bringen. Und dieser Vollkorn-Apfel-Streuselkuchen macht da keine Ausnahme. Er ist im Handumdrehen vorbereitet und verbreitet beim Fertigbacken einen herrlichen Duft in der ganzen Wohnung.

Vollkorn-Apfel-Streuselkuchen: perfekt für gemütliche Nachmittage

Das Herbstwetter hat mittlerweile vollständig Einzug bei uns gehalten und da braucht es gemütliche Rezepte, um gut durch diese Jahreszeit zu kommen. Mit einem Vollkorn-Apfel-Streuselkuchen backst du einen köstlichen Klassiker, der immer eine gute Wahl ist.

Ganz egal, ob als Überraschung für deine Bürokollegen, als schneller Geburtstagskuchen oder einfach, weil du dir etwas gönnen willst: Mit diesem Kuchen kannst du nie etwas falsch machen. Mach ihn gleich nach und lass dich von ihm verzaubern.

Apfelkuchen ist doch sowieso ein Klassiker, den jeder mag. Und auch Streuselkuchen sind eine kleine Sünde, mit denen man die meisten immer wieder begeistern kann. Hier kommen die beiden zueinander und bieten ein leckeres Dessert, einen verführerischen Snack für zwischendurch oder einfach einen perfekten Gast zum Nachmittagskaffee und -tee.

Da wir ihn dieses Mal mit Vollkornmehl zubereiten, erhält der Kuchen eine etwas rustikalere Note, was ihn in meinen Augen zu einem perfekten Begleiter durch die kalten Jahreszeiten macht. Backe ihn doch gleich nach und überzeuge dich einfach selbst von ihm.

Bei Leckerschmecker wirst du jeden Tag mit neuen Rezepten und Inspiration für deine Küche versorgt. Wenn du jetzt noch mehr herbstliche Kuchen suchst, dann schaue dir unbedingt auch unseren spanischen Apfelkuchen an. Oder soll es doch noch eine Portion süßer sein? Dann solltest du einen Apfel-Karamell-Käsekuchen backen. Und dass Kürbis in mehr als nur herzhaften Gerichten verwendet werden kann, beweist dieser Kürbis-Schokokuchen.

Vollkorn-Apfel-Streuselkuchen Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 g Magerquark

1 Ei

2 EL Milch

3 EL neutrales Pflanzenöl

1 1/2 TL Backpulver

250 g Vollkornmehl

80 g brauner Rohrzucker

500 g Äpfel z.B. Boskop

50 g gemahlene Mandeln

1 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 TL Zimt

50 g Butter Zubehör (etwa 26 cm Durchmesser, z.B. online hier 🛒 verfügbar) Springform Zubereitung Vermenge Magerquark, Ei, Milch, Öl, Backpulver, 200 g Mehl und 2 EL Zucker in einer Schale. Verknete alles mit deinen Händen zu einem glatten Teig und gib noch etwas Mehl dazu, sollte er zu klebrig sein. Lege den Boden einer Springform mit dem Teig aus und drücke den Rand leicht an. Schäle und viertel die Äpfel. Entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Scheiben. Verteile die Apfelscheiben auf dem Kuchenboden. Vermenge das restliche Mehl mit den Mandeln, dem restlichen Zucker, Vanilleextrakt, Zimt und Butter in einer Schüssel. Stelle daraus die Streusel her. Heize den Backofen auf 180 °C vor. Verteile die Streusel auf den Äpfeln und backe den Kuchen etwa 40 Minuten goldbraun. Notizen Damit es beim gemeinsamen Kuchen-Genießen so richtig gemütlich wird, muss auch die Deko in den eigenen vier Wänden stimmen. Schaue doch einmal bei Geniale Tricks vorbei und bastle zum Beispiel herbstliche Girlanden ganz einfach selbst.

