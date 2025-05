Deftige Vollkornpfannkuchen mit Pilzen zum Frühstück lieben wir

Pfannkuchen zum Frühstück? Na klar, kennt jeder und lieben viele. Doch statt mit süßem Belag, wie Marmelade oder Schokocreme zaubern wir heute einmal herzhafte Vollkornpfannkuchen mit Pilzen. Diese in der Pfanne ausgebackenen Köstlichkeiten werden Fans von deftigem Frühstück garantiert glücklich machen.

Heute deftig statt süß: Vollkornpfannkuchen mit Pilzen

Ich liebe Pfannkuchen. Zwar bin ich ein größerer Fan davon, sie in süßer Zubereitung zu verköstigen, aber hin und wieder darf es gerne eine herzhafte Variante sein. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich sie so gerne esse: aufgrund ihrer Vielseitigkeit, mit welcher sie gemacht werden können.

Klassisch mit Schokocreme oder einfach nur mit Zimt und Zucker, schmackhaft würzige italienische Crespelle oder wie in diesem Rezept, mit Vollkornmehl, frischen Pilzen, Zwiebeln und zartem Mozzarella. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, während man noch in der Küche steht und die Zutaten in die Pfanne gibt.

Knoblauch, Zwiebeln und würzige Champignons ergeben ein herrliches Topping für Frühstückspfannkuchen. Sie sind übrigens auch eine gute Wahl, falls du kein Frühstücksmensch sein solltest oder ein paar der Vollkornpfannkuchen mit Pilzen übrig bleiben sollten.

Belege sie dann einfach mit der Pilzmischung, rolle sie zusammen und gib sie in eine gut verschließbare Dose. Dann hast du ein herzhaftes, sättigendes Frühstück für unterwegs – oder bist direkt mit einer Mahlzeit für die Arbeit versorgt.

Wenn du Pfannkuchen magst, dann bist du bei Leckerschmecker an der richtigen Adresse. Wir lieben dieses einfache, ehrliche Gericht in all seinen Formen. Eine weitere herzhafte Variante sind unsere Pfannkuchen mit Hackfleischfüllung. Und auch bei diesen Zucchini-Pfannkuchen kannst du nichts falsch machen. Nachkatzen müssen unsere Schoko-Pfannkuchen mit Apfelfüllung unbedingt probieren.

Vollkornpfannkuchen mit Pilzen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Champignons braun

2 rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

4 Eier

200 g Vollkornweizenmehl

1 Prise Salz

300 ml Milch

etwas neutrales Pflanzenöl

1 Mozzarella Zubereitung Säubere die Champignons und schneide sie in Scheiben. Schäle Zwiebeln und Knoblauchzehen und schneide beides in feine Würfel.

Verquirle die Eier in einer Schüssel. Füge Mehl und Salz hinzu und vermenge alles gut. Gieße nach und nach die Milch dazu und verrühre alles zu einem glatten, leicht dickflüssigen Teig.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne 🛒 . Brate die Champignons zusammen mit den Zwiebeln und dem Knoblauch für etwa 4 Minuten an. Würze alles mit Salz und Pfeffer nach Geschmack. Gib sie auf einen Teller und stelle sie zur Seite.

Erhitze wieder etwas Öl in der Pfanne und gieße den Teig portionsweise hinein. Backe die Pfannkuchen nacheinander aus, bis sie von beiden Seiten goldbraun sind.

Schneide den Mozzarella währenddessen in Scheiben und zupfe diese etwas klein. Belege die Pfannkuchen anschließend nach Belieben mit den Pilzen und dem Mozzarella. Notizen Tipp: Wenn du möchtest, dass der Mozzarella schmilzt, lege ihn auf den Pfannkuchen und lass ihn weitere 1–2 Minuten in der Pfanne, bevor du die Pilze darauf gibst.

