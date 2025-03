Vollkornbrötchen: gesunde Frühstücksbrötchen im Handumdrehen

Morgens zum Bäcker zu gehen, ist ein schönes Ritual. Wenn die Zeit da ist, macht es allerdings auch Spaß, die eigenen Frühstücksbrötchen zu backen. Mit diesem Rezept für Vollkornbrötchen ist das kein schwieriges Unterfangen! Du brauchst nur wenige Zutaten und etwas Geduld, also lass uns direkt loslegen!

Rezept für Vollkornbrötchen

Vollkornmehl ist eine hervorragende Zutat, wenn du etwas mehr Ballast- und Nährstoffe in deinen Alltag integrieren willst. Im Gegensatz zu Weißmehl wird dabei nämlich das ganze Korn vermahlen und nicht nur der Mehlkörper. Sprich: Keimling und Randschichten mit all ihren guten Inhaltsstoffen reichern das Mehl an. Vollkornbrötchen bekommen somit nicht nur einen leckeren, nussigen Geschmack, sondern versorgen dich mit Zink, Eisen und Magnesium und extra Vitaminen. Die Ballaststoffe aus den Randschichten tun deinem Darm etwas Gutes.

Ein wahres Gesundheitswunder also. Und wie bereitet man dieses zu? Eigentlich ganz einfach. Du brauchst Mehl, Hefe, Wasser und Salz. Wenn du der Hefe etwas Startfutter geben möchtest, gibst du ihr etwas Zucker zum Gehen. Also: vermische Hefe, lauwarmes Wasser und eine Prise Zucker, bis die Hefe aufgelöst ist. Diese Mischung sollte nach einigen Minuten anfangen, Blasen zu werfen. Tut sie das nicht, kann es sein, dass deine Hefe tot und inaktiv ist. Verwende in diesem Fall eine andere Hefe. Verknete das Hefewasser nun mit Mehl und Salz und forme aus dem Teig mehrere kleine Brötchen.

Heize den Backofen gut vor und backe deine Brötchen etwa 20 Minuten auf mittlerer Schiene. Ein Tipp: Stelle beim Vorheizen eine feuerfeste Schale mit Wasser in den Ofen. Der Wasserdampf hilft den Brötchen, eine knusprige Kruste zu bekommen. Kurz darauf stehen die kleinen Backwerke schon duftend in deiner Küche auf dem Tisch.

Deine Backstube ist heißgelaufen und du hast Lust, mehr zu backen? Dann mach doch diese Dinkel-Buttermilch-Brötchen oder gönne dir knusprige Roggenbrötchen. Lecker sind auch diese süßen Schokobrötchen.