Pizzaglück aus dem Waffeleisen: Hier kommt die Waffel-Pizza

Seien wir mal ehrlich: Es gibt nur wenige Menschen, die nicht auf Pizza stehen. Ein knuspriger Boden, fruchtige Tomatensoße und geschmolzener Mozzarella: Gibt es etwas Leckereres? Wir bereiten unsere Pizzen heute allerdings etwas anders zu, und zwar im Waffeleisen. Klingt komisch, schmeckt aber megalecker. Hier kommt das Rezept für Waffel-Pizza.

Waffel-Pizza, einfach selbst gemacht

Heute gibt es eine Waffel-Pizza aus dem praktischen Küchengerät. Diese Pizzavariante eignet sich perfekt, um Reste zu verwerten, denn fast alles, was der Kühlschrank hergibt, kann als Belag dienen. Gleichzeitig ist sie eine köstliche Option für jeden, der sich nach einem schnellen, aber dennoch selbst gemachten Gericht sehnt.

Damit es noch schneller geht, verwenden wir einen fertigen Pizzateig aus dem Kühlregal. Den bestreuen wir mit geriebenem Cheddar und backen ihn anschließend im Waffeleisen aus. Aus Tomaten zaubern wir eine leckere Soße, die wir auf den Waffeln verteilen, und belegen sie mit Schinken und Mozzarella. Dann wandert die Pizza nochmal kurz in den Ofen, bis der Käse geschmolzen ist. Zum Schluss kommen die Oliven drauf und wir streuen ein wenige Oregano drüber. Fertig ist deine Waffel-Pizza.

Überrasche deine Familie oder Gäste doch mal mit unserer Waffel-Pizza, wenn der nächste Pizzaabend ansteht.

Dass man mit dem Waffeleisen nicht nur Waffeln, sondern auch andere leckere Gerichte zaubern kann, haben wir bei Leckerschmecker schon oft bewiesen. Denke doch nur mal an die Kartoffelrösti aus dem Waffeleisen.

Dein Waffeleisen ist noch heiß? Dann backe dir auch gleich noch die Knödelwaffeln aus klassischem Knödelteig. Oder du lässt dich vom obigen Video inspirieren und probierst unsere 3-mal gefüllte Brötchen-Waffeln aus. Reicht das immer noch nicht, haben wir noch diese vier Rezepte fürs Waffeleisen für dich.

Waffel-Pizza Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Backzeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Pizzateig aus dem Kühlregal

100 Cheddar gerieben

Olivenöl

1 Knoblauchzehe

100 ml Tomaten stückig

1 TL Oregano getrocknet

Salz und Pfeffer

100 g Schinken

50 g grüne Oliven

125 g Mozzarella

2 EL Basilikumpesto

Petersilie Garnierung Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Halbiere den Pizzateig und rolle ihn mit einem Nudelholz 🛒 noch etwas breiter aus.

Bestreue ihn mit dem Cheddar und schlage die Ränder ein. Rolle ihn erneut mit dem Nudelholz platt.

Heize auch das Waffeleisen vor und fette es mit Olivenöl ein.

Backe den Teig darin für 5 Minuten portionsweise aus.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn klein. Püriere ihn danach mit den Tomaten, dem Oregano und würze die Tomatensoße mit Salz und Pfeffer.

Lass den Mozzarella abtropfen und schneide ihn in Scheiben.

Bestreiche die Waffeln aus Pizzateig danach mit der Tomatensoße und dem Pesto und belege sie mit dem Schinken und Mozzarella.

Lege die Waffel-Pizzen anschließen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und backe sie noch einmal für 10 Minuten im Ofen, bis der Schinken kross und der Käse geschmolzen ist.

Zum Schluss kommen die Oliven und noch etwas Oregano drauf.

