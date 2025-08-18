Liefert Energie und macht satt: Walnuss-Hafer-Smoothie

Guten Morgen! Na, schon fit? Zerbrichst du dir wieder einmal den Kopf darüber, was du gleich zum Frühstück essen möchtest? Oder bist du noch zu müde dafür? Kein Problem, das Grübeln übernehmen wir für dich. Und haben eine köstliche, schnelle Frühstücksidee: unseren Walnuss-Hafer-Smoothie. Der schmeckt fantastisch und versorgt deinen Körper mit wichtigen Nährstoffen. Und ist genau das Richtige, wenn du gesund, lecker und unkompliziert in den Tag starten möchtest.

Schnelles Rezept für Walnuss-Hafer-Smoothie

Die Kombination aus Haferflocken, Walnüssen und Chiasamen macht diesen Smoothie zum wahren Power-Boost am Morgen. Haferflocken liefern dir langanhaltende Energie und sättigende Ballaststoffe, die dafür sorgen, dass du dich bis zum Mittag konzentriert und energiegeladen fühlst. Walnüsse hingegen punkten mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren, die dein Gehirn auf Trab halten und gleichzeitig gut für dein Herz sind. Die Chiasamen stecken voller Antioxidantien und hochwertigem pflanzlichen Eiweiß – perfekt für alle, die auf eine ausgewogene Ernährung achten.

Wir haben uns bei dem Rezept für einen Mandeldrink entschieden; du kannst aber auch jeden anderen Pflanzendrink nehmen. Und natürlich auch jede andere Nuss – eine Kombination aus Haselnüssen mit Mandel-, oder Haferdrink kann ich mir auch gut zusammen vorstellen.

Der natürliche Geschmack des Mandeldrinks harmoniert wunderbar mit dem Hauch von Zimt, der auch eine entzündungshemmende Wirkung hat. Ein Löffel Honig sorgt für eine sanfte Süße und verleiht dem Ganzen eine Extraportion Genuss.

Der Walnuss-Hafer-Smoothie ist in 10 Minuten zubereitet und kann sofort getrunken oder einfach mitgenommen werden, wenn du morgens wenig Zeit hast. Keine Ausreden mehr für ein ungesundes Frühstück auf die Schnelle!

Walnuss-Hafer-Smoothie Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Haferflocken

10 Walnüsse

500 ml Pflanzendrink

2 TL Chiasamen online z.B. hier 🛒

1 TL Zimt

1 TL Honig Zubereitung Gib alle Zutaten in deinen Mixer. Mixe die Zutaten so lange, bis eine cremige Konsistenz entsteht.

Falls der Walnuss-Hafer-Smoothie zu dickflüssig ist, füge einfach noch etwas Pflanzendrink hinzu und mixe erneut.

Gieße den fertigen Smoothie in zwei Gläser und genieße ihn. Perfekt für einen nährstoffreichen Start in den Tag!

