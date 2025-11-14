Himmlisch lecker: Walnuss-Marzipan-Plätzchen wie von Oma

Das Weihnachtsfest nähert sich mit großen Schritten – Zeit also, um leckere Plätzchen zu backen. Und was gibt es Schöneres als süßer Plätzchenduft, der in der Vorweihnachtszeit durch die Wohnung strömt? Wie schon unsere Omas früher verwandeln wir die Küche heute in eine Plätzchenbäckerei und zaubern köstliche Walnuss-Marzipan-Plätzchen.

Die Walnuss-Marzipan-Plätzchen machen optisch einiges her, ihr Zubereitung ist allerdings supereinfach. Für die Plätzchen benötigst du einen Mürbeteig, Marzipanmasse, Walnüsse, Kuvertüre und eine Konfitüre deiner Wahl. Und schon kann es losgehen.

Kleine Kunstwerke aus dem Ofen

Mit einem Plätzchenausstecher stichst du Kreise aus dem Mürbeteig und der Marzipanmasse aus und stapelst sie dann abwechselnd übereinander. Am Ende verzierst du die Walnuss-Marzipan-Plätzchen noch mit Kuvertüre und einer Walnusshälfte.

Worauf wartest du jetzt noch? Probiere unser Rezept für die Walnuss-Marzipan-Plätzchen gleich aus und stimme dich mit ihnen auf die Weihnachtszeit ein! Der verlockende Duft, der aus deiner Küche kommt, wird deine Familie ebenso erfreuen wie dich selbst. Und nachdem du die Plätzchen erst einmal gekostet hast, wirst du sie immer wieder backen wollen.

Das sind aber natürlich nicht die einzigen Plätzchen, die wir bei Leckerschmecker auf Lager haben. Wie wäre es z. B. mit gefüllten Plätzchen mit Blätterteig oder einem einfachen Rezept für Marzipankartoffeln? Für alle, die nach etwas ausgefalleneren Rezepte zu Weihnachten suchen, haben wir 3 fantastische Ideen für hübsches Weihnachtsgebäck oder die 6 süßen Leckereien für die Weihnachtszeit aus dem obigen Video.