Diese Brownies sind der perfekte Übergang zwischen Sommer und Herbst

Wenn du mich fragst, strahlen nur wenige Gebäckstücke die Gemütlichkeit von Brownies aus. Vielleicht ein schönes Stück Pflaumenkuchen vom Blech. Umso besser, dass wir heute mit Walnuss-Pflaumen-Brownies die beiden miteinander verbinden! Ein Backrezept, das perfekt in die Jahreszeit passt, auch, wenn der September noch ein paar sonnige Tage für uns bereithält.

Walnuss-Pflaumen-Brownies: verleihe den kleinen Küchlein einen köstlichen Twist

Die Brownies sind genau so, wie du sie erwarten würdest: schmackhafte dunkle Schokolade in einer saftigen Konsistenz mit feiner Karamellnote durch den Rohrzucker. Gleichzeitig bringen die Walnüsse und getrockneten Pflaumen aber eine feine Herbstnote hinein, die dich ganz gemütlich auf die kühleren Tage einstimmt.

Die Pflaumen sorgen nicht nur dafür, dass die Brownies noch etwas süßer und saftiger werden, sondern geben ihnen auch noch eine herrlich fruchtige Tiefe. Die Walnüsse verleihen dem unwiderstehlichen Gebäck neben ihrer Nussnote, auch noch genau die richtige Portion Biss.

Für mich sind diese Brownies die perfekte Brücke zwischen Sommer und Herbst. Schokolade geht sowieso immer, Walnüsse und Pflaumen stehen für mich bereits seit Jahren für den Herbst. Sie lassen sich perfekt im spätsommerlichen Sonnenschein auf dem Balkon oder bei einem der letzten Picknicks im Park genießen. Genauso gut passen sie aber zu einer Tasse Tee oder Kaffee, wenn draußen der Regen an die Scheiben prasselt.

Diese kleinen, einfach gebackenen Goldstücke sind ein Stück Geborgenheit im Miniformat. Backe sie gleich nach und überzeuge dich selbst von ihren herrlichen Aromen.

130 g Zartbitterschokolade mindestens 60 % Kakaoanteil

110 g Butter

100 g getrocknete Pflaumen

90 g Walnüsse

3 Eier Größe M

150 g Rohrzucker

1 Pck Vanillezucker

1 Prise Salz

1/2 TL Backpulver

110 g Weizenmehl Type 405 Zubereitung Hacke die Schokolade grob und lass sie zusammen mit der Butter über einem Wasserbad schmelzen. Tipp: Mit diesem Mit diesem Topf 🛒 kannst du die Schokolade besonders gut schmelzen.

Zerschneide währenddessen die getrockneten Pflaumen und die Walnüsse grob.

Verrühre Eier mit Zucker, Vanillezucker und Salz in einer Rührschüssel. Schlage es mit einem Handmixer 🛒 schaumig auf und rühre nach und nach die Schoko-Butter-Mischung ein.

Heize den Backofen auf 180 °C vor.

Mische Mehl und Backpulver. Menge die Pflaumen und Walnüsse unter. Hebe die Mischung vorsichtig unter die Schokomasse, bis ein glatter, aber leicht stückiger Teig entsteht.

Fülle den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Backform. Backe die Brownies etwa 30-35 Minuten, bis die Oberfläche fest, das Innere aber noch saftig ist.

Lass das Ergebnis vollständig auskühlen und schneide es dann in Brownie-Würfel.

