Eine kleine, aber feine Zutat macht bei diesem Zwetschgenkuchen den Unterschied

Ah, der Walnuss-Zwetschgenkuchen mit Streuseln – ein Kuchen, der mehr Persönlichkeit hat als so manch ein Gast beim Kaffeekränzchen! Wenn du jemals dachtest, Kuchenbacken sei langweilig, dann hast du dieses süße Backwerk noch nicht getroffen. Lass mich dich auf eine kleine kulinarische Reise mitnehmen.

Einfach, aber raffiniert: Walnuss-Zwetschgenkuchen mit Streuseln

Die Basis dieses leckeren Kuchens ist ein saftiger Rührteig. Er kommt zart buttrig und dabei herrlich fluffig daher. Verfeinert wird er mit gemahlenen Walnüssen, die dem Teig eine besondere Note verleihen. Dazu gesellen sich Zwetschgen, die geschmacklich säuerlich-fruchtiges Drama in die Sache bringen und optisch für den großen Auftritt sorgen.

Aber das ist noch nicht alles, sonst wäre es am Ende ja doch nur ein schnöder Zwetschgenkuchen. Zimtige Streusel sind die Showstopper dieses Kuchens und ein bisschen wie das Konfetti auf einer Party: knusprig, süß und immer willkommen.

Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Zwetschgen und Pflaumen? Nein? Kein Problem. In unserem Ratgeber aus der Kategorie Leckerwissen vergleichen wir das Steinobst miteinander und verraten dir, wie du die beiden unterscheiden und lecker verarbeiten kannst. Unsere Kollegen von Geniale Tricks haben außerdem nützliche Tipps für dich, wie du Pflaumen einfrieren kannst. Schau unbedingt mal vorbei und stöber dich durch die vielen DIY- und Deko-Ideen.

Der Walnuss-Zwetschgenkuchen mit Streuseln mag einfach zu backen sein, aber er hat alles, was ein guter Kuchen braucht: köstlichen Geschmack, eine Portion Frucht und das gewisse Etwas. Na, läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen? Dann schnapp dir deine Zutaten und begib dich mit uns auf eine köstliche Backreise.

Du hast Lust, deine Backreise noch etwas zu verlängern? Als nächste Station würde sich dieser saftige Zwetschgen-Streuselkuchen anbieten. Wenn du mehr auf kleines Gebäck stehst, können wir dir auch die köstlichen und handlichen Pflaumen-Streusel-Riegel empfehlen oder Pflaumenmuffins mit Quark-Öl-Teig. Auf dass die Saison für Zwetschgen und Pflaumen niemals enden möge!

Walnuss-Zwetschgenkuchen mit Streuseln Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 1 Blech Kochutensilien (mit 35 x 24 cm Durchmesser, gibt es online z.B. hier 🛒 1 rechteckige Backform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g weiche Butter plus etwas mehr für die Form

600 g Zwetschgen

170 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

4 Eier

200 g gemahlene Walnüsse z.B. diese hier 🛒

1 TL Zimt

200 g Mehl

1 Pck. Backpulver

100 ml Milch Für die Streusel: 150 g Mehl

1 Prise Salz

80 g brauner Zucker

1 TL Zimt

100 g kalte Butter Zubereitung Fette eine Backform mit etwas Butter ein oder lege sie mit Backpapier aus. Heize den Ofen auf 180° C vor. Wasche die Zwetschgen, tupfe sie trocken, halbiere sie und entsteine sie.

Schlage für den Teig die Butter, den Zucker, den Vanillezucker und eine Prise Salz in einer Schüssel mit dem Handmixer schaumig. Gib die Eier nacheinander dazu und rühre dazwischen jeweils 30 Sekunden. Füge dann die gemahlenen Walnüsse und den Zimt hinzu und vermenge alles.

Mische in einer zweiten Schüssel das Mehl mit dem Backpulver. Gib die Mischung abwechselnd mit der Milch zur Butter-Ei-Masse. Verteile den Teig in der vorbereiteten Kuchenform. Lege die Zwetschgen dicht nebeneinander auf den Teig und drücke sie leicht an.

Für die Streusel mische Mehl mit dem Salz, dem braunen Zucker und dem Zimt in einer Schüssel. Gib die kalte Butter in kleinen Stücken dazu. Verarbeite alles mit den Händen zu einem krümeligen Teig. Verteile die Streusel über den Zwetschgen. Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen 45–50 Minuten. Nimm ihn aus dem Ofen und lasse ihn abkühlen, bevor du ihn aus der Form löst.

