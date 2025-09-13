Diese Walnussbutter besteht aus nur 3 Zutaten

Nussmuse als Brotaufstrich liegen voll im Trend. Leider muss man für den Genuss oft sehr tief in die Tasche greifen. Dabei kann man sie auch einfach selber machen. Für unsere Walnussbutter zum Beispiel brauchst du gerade einmal drei Zutaten. Schapp dir deinen Mixer und leg los. Es lohnt sich.

Walnussbutter einfach selber machen statt kaufen

Wenn du wüsstest, wie einfach du eine Nussbutter (Nussmus) selber herstellen kannst, dann würdest du nie wieder zu den fertigen Varianten aus dem Supermarkt greifen. Für unsere Variante mit Walnüssen brauchst du insgesamt nur drei Zutaten und einen guten Mixer. Alles beisammen? Dann kann es auch schon losgehen.

Damit die Nüsse besonders aromatisch werden, werden sie kurz im Ofen geröstet. Verteile sie auf einem Backblech und backe sie im Ofen für rund zehn Minuten. Wenn sie leicht braun sind und lecker duften, sind sie fertig. Lass sie gut abkühlen und gib sie dann in einen Mixer.

Mixe die Nüsse zunächst nur grob durch, bis eine Art Nussmehl entsteht. Mixe dann weiter, bis die Nüsse ihre Öle freisetzen und die Masse eine cremige Konsistenz bekommt. Schiebe die Nüsse, die sich an den Wänden des Mixers sammeln mit einem Spatel ab. Dann gibst du Puderzucker für eine leicht süße Note und etwas Salz dazu und mixt noch einmal alles gut durch, bis du ein cremiges Mus hast. Das füllst du in ein sauberes, verschließbares Glas.

Im Kühlschrank hält sich deine hausgemachte Walnussbutter etwa zwei bis drei Wochen. Genieße es als Aufstrich auf einem frischen Brötchen oder einem Brot. Die Walnussbutter schmeckt aber auch als Topping auf einem Porridge oder Overnight-Oats, auf herbstlichen Bratäpfeln oder einem Crumble, auf Pancakes oder als Dip zu Obst. Sie verfeinert sogar herzhafte Gerichte wie eine Kürbissuppe.

Da der Mixer gerade so schön in Fahrt ist, bereite dir auch gleich eine Pistaziencreme, ein Mandelmus oder eine herzhafte Erdnusssoße zu.

300 g Walnüsse

1 EL Puderzucker

1/2 TL Salz Zubereitung Heize den Backofen auf 160 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier oder einer Dauerbackmatte 🛒 aus.

Breite die Walnüsse auf dem Backblech aus und röste sie 8 bis 10 Minuten, bis sie leicht gebräunt sind und duften. Lass sie danach abkühlen.

Fülle die Nüsse in einen Mixer und mixe sie zunächst grob, bis eine krümelige Konsistenz entsteht.

Mixe weiter, bis die Walnüsse ihre Öle freisetzen und sie zu einer cremigen Masse werden. Schabe zwischendurch die Masse mit dem Spatel von den Rändern des Mixers.

Füge Puderzucker und Salz hinzu und mixe erneut, bis sich alle Zutaten gut verbunden haben.

Fülle die Walnussbutter in ein sauberes Schraubglas und verschließe es luftdicht oder genieße es direkt auf Brot.

