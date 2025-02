Warenkunde Zwiebel: Multitalent in der Küche und für die Gesundheit

Sie ist in so gut wie jedem herzhaften Gericht zu finden und hat dennoch nicht den allerbesten Ruf: die Zwiebel. Dabei ist das Gemüse ein richtiger Alleskönner. Sie verleiht Gerichten die nötige Würze, steckt voller gesunder Inhaltsstoffe und soll sogar einigen Krankheiten vorbeugen können. Welche das sind und was die Zwiebel noch so alles kann, erfährst du in unserer Warenkunde Zwiebel.

Bringt dich nicht nur zum Weinen: die Zwiebel

Die Zwiebel gehört zu den ältesten Gemüsesorten, die wir kennen und wird seit mindestens 4000 Jahren kultiviert. Woher die Zwiebel ursprünglich stammt, dazu gibt es verschiedene Meinungen. Während die einen sagen, die Zwiebel hat ihren Ursprung in Ländern Mittel- und Ostasiens, gibt es andere, die sicher sind, die Zwiebel kommt aus Iran und Westpakistans. Von dort aus gelangte sie erst in den Mittelmeerraum und verbreitete sich schließlich auf der ganzen Welt. Heute ist die Zwiebel in der Küche kaum noch wegzudenken.

Die Zwiebel gibt es in hunderten verschiedenen Sorten. Nicht alle davon landen auch auf unserem Tisch. Es gibt aber eine Auswahl an Sorten, die besonders beliebt sind. Dazu gehören zum Beispiel die Speisezwiebel, die Schalotte oder die Gemüsezwiebel. Die Speisezwiebel ist dabei wohl die bekannteste Sorte und kann für die Zubereitung von fast allen Gerichten verwendet werden. Gemüsezwiebeln sind richtig groß, schmecken leicht süß und eignen sich zum Beispiel hervorragend zum Befüllen oder um daraus eine Zwiebelblume zuzubereiten. Schalotten hingegen sind klein, länglich und haben eine etwas elegantere Form. Sie haben einen feinen Geschmack, bringen aber trotzdem ausreichend Würze in jedes Gericht. Die genannten Sorten sind nur einige Beispiele. Daneben gibt es noch viele weitere Zwiebeln, wie etwa rote Varianten, die besonders viele Antioxidantien enthalten.

Übrigens: Zwiebeln haben eine besondere Eigenschaft. Sie bringen dich beim Schneiden zum Weinen. Der Grund dafür ist die schwefelhaltige Aminosäure Iso-Alliin. Beim Schneiden der Zwiebel werden Zellwände zerstört und normalerweise getrennte Inhaltsstoffe des Gemüses treffen aufeinander. Es entsteht eine chemische Reaktion, bei der ein Gas entsteht, das die Augen reizt. Weinen ist deshalb eine natürliche Schutzreaktion des Körpers, um das Gas aus den Augen wieder herauszuspülen. Mit ein paar Tipps kannst du die Tränen beim Zwiebelschneiden aber verhindern.

Die Zwiebel als Allroundtalent für die Gesundheit

Wenn es um gesunde Inhaltsstoffe geht, ist die Zwiebel ganz klar weit vorne mit dabei. Neben einem bunten Strauß an Vitaminen (unter anderem B3, 6, 7 und Vitamin C) enthält sie Mineralien wie Magnesium, Kalium und Phosphat. Ein Stoff, der die Zwiebel so besonders macht, ist das Flavonoid Quercetin. Das bezeichnet den gelben Naturfarbstoff des Gemüses. Der Stoff besitzt entzündungshemmende Eigenschaften und kann unter anderem bei Virusinfektionen eingesetzt werden. Darüber hinaus regt der Verzehr von Zwiebeln die Verdauung an, können das Risiko für Herzerkrankungen senken und das Immunsystem stärken.

Die Zwiebel als natürliches Antibiotikum

Nicht nur in der Küche findet die Zwiebel Verwendung, sondern auch in der Heilkunde. Bestimmt hast du auch schon einmal davon gehört, dass ein selbst gemachter Zwiebelsaft mit Honig das perfekte Hausmittel gegen Husten ist und dass eine aufgeschnittene und erwärmte Zwiebel Wunder bei Ohrenschmerzen wirken soll. Der Grund: Der enthaltene Zwiebelsaft hat eine antibiotische Wirkung und ist zudem antibakteriell sowie entzündungshemmend.

Warenkunde Zwiebel: Das musst du über den Küchen-Allrounder wissen.

Warenkunde: Zwiebeln in der Küche

In der herzhaften Küche gibt es kaum ein Gericht, das ohne Zwiebeln auskommt. Bei den alten Römern war das Gemüse sogar ein Grundnahrungsmittel. Zwiebeln geben Speisen nicht nur eine Portion Würze mit, sie sind im heimischen Anbau sogar das ganze Jahr über frisch zu bekommen. Zudem sind sie bei guter Lagerung lange haltbar, sodass man sie zu Hause immer im Vorrat haben kann. Und Gerichte wie Zwiebelkuchen, Zwiebel-Sahne-Schnitzel, Zwiebelbaguette oder Zwiebelsuppe sind echte Klassiker, die es ohne die Zwiebel gar nicht geben würde.

Zwiebeln richtig lagern

Erst wenn Zwiebel richtig trocken sind, können sie auch gut eingelagert werden. Dazu muss das Laub vor dem Ernten vollständig abgetrocknet sein. Zu Hause bewahrst du sie am besten an einem dunklen und kühlen Ort auf, ideal ist hier ein Keller, wenn du einen hast. In feuchter Umgebung können die Knollen sonst schnell schimmeln und weich werden. Auch ein Zwiebeltopf aus Ton 🛒 oder eine Kiste eignen sich, um die Zwiebeln darin aufzubewahren. Diese Gefäße sollten aber Luftlöcher haben, damit die Luft gut zirkulieren kann.

