Diese Lebensmittel dürfen nicht in den Airfryer

Die Heißluftfritteuse hat sich mittlerweile als echtes Multitalent in der Küche etabliert. Sie verspricht knusprige Ergebnisse mit weniger Fett und hat damit der klassischen Fritteuse längst den Rang abgelaufen. Doch nicht alles, was schmeckt, darf in den Airfryer. Manche Lebensmittel sind ungeeignet und können das Gerät sogar beschädigen.

Blattgemüse darf nicht in den Airfryer

Blattgrün wie Spinat oder Salat ist zu leicht und kann vom Heißluftstrom einfach weggeblasen werden. Außerdem trocknet es extrem schnell aus, sodass vom ursprünglichen Geschmack und der Textur kaum etwas übrig bleibt.

Lebensmittel mit hohem Wassergehalt

Gemüse und Obst mit hohem Wassergehalt sind ebenfalls keine gute Wahl für die Heißluftfritteuse. Beispiele hierfür sind Gurken und Tomaten. Diese Lebensmittel verlieren beim Erhitzen viel Wasser, was im Airfryer zu einer unangenehmen, matschigen Konsistenz führt. Die heiße Luft kann die Feuchtigkeit nicht schnell genug entziehen, um ein knuspriges Ergebnis zu gewährleisten.

Wenn du dennoch Gemüse in der Heißluftfritteuse zubereiten möchtest, greife zu Sorten mit weniger Wasser, wie z.B. Kartoffeln, Süßkartoffeln oder Karotten. Diese entwickeln eine wunderbare Knusprigkeit und behalten ihren Geschmack.

Nicht jeder Käse darf in den Airfryer

Bei Käse ist Vorsicht geboten, denn nicht jeder Käse ist für die Heißluftfritteuse geeignet. Weichere Käsesorten wie Mozzarella oder Feta können schmelzen und ein klebriges Durcheinander verursachen. Wenn du also Käse verwenden möchtest, achte darauf, dass man ihn panieren kann und er hitzebeständig ist.

Verzichte auf fettreiche Lebensmittel in der Heißluftfritteuse

Lebensmittel mit hohem Fettgehalt wie Speck, Rumpsteak oder Entrecôte sind keine gute Wahl für die Heißluftfritteuse. Bei der Zubereitung schmilzt das Fett und tropft in das Gerät, was nicht nur den Innenraum verschmutzt, sondern auch die Heizspirale beeinträchtigen kann. Dies kann zu starker Rauchentwicklung führen und im schlimmsten Fall sogar einen Brand verursachen. Um solche Risiken zu vermeiden, solltest du diese fettreichen Lebensmittel besser auf dem Herd oder Grill zubereiten.

Toast in der Heißluftfritteuse kann gefährlich werden

Auch Toastbrot ist nicht ideal für die Heißluftfritteuse. Durch das geringe Gewicht kann der starke Luftstrom die Toastscheiben in Richtung der Heizelemente bewegen, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Wenn du Toast zubereiten möchtest, ist der Toaster die sicherere und effektivere Option, da er speziell für diese Aufgabe konzipiert ist und ein gleichmäßiges, sicheres Ergebnis liefert.

Empfindliche Fischsorten dürfen nicht in Airfryer

Fisch ist generell eine tolle Wahl für die Heißluftfritteuse, allerdings gibt es auch hier Ausnahmen. Empfindliche Fischsorten wie Kabeljau oder Zander können im Airfryer schnell austrocknen und ihren delikaten Geschmack verlieren. Die hohe Hitze und die schnelle Luftzirkulation sind für diese zarten Fischfilets oft zu intensiv.

Wenn du Fisch in der Heißluftfritteuse zubereiten möchtest, greife lieber zu festeren Fischsorten wie Lachs oder Thunfisch.

Blätterteig ist ein schwieriger Kandidat

Blätterteig ist bekannt für seine zarte und luftige Konsistenz. Leider wird er in der Heißluftfritteuse oft nicht gleichmäßig knusprig. Die heiße Luft kann den Teig ungleichmäßig erhitzen, was dazu führt, dass einige Schichten verbrennen, während andere noch roh bleiben. Blätterteiggebäck sollte deshalb besser im Backofen gebacken werden, wo es gleichmäßig aufgeht und seine charakteristische Textur entwickelt.

Es gibt allerdings unzählige Lebensmittel, die du in der Heißluftfritteuse zubereiten darfst. Wir haben ein paar leckere Rezepte für dich. Bereite dir doch mal einen knusprigen Kartoffelsalat oder einen Tassenkuchen im Airfryer zu. Die schottischen Eier aus der Heißluftfritteuse sind der perfekte Snack zur gerade begonnenen Fußball-EM.



Sicherheitshinweis: Schwarzer Rauch ist Alarmsignal

Falls du schwarzen Rauch aus deiner Heißluftfritteuse aufsteigen siehst, schalte das Gerät sofort ab und trenne es vom Stromnetz. Entferne die Speisen vorsichtig und kontaktiere den Hersteller für weitere Anweisungen. Dieses Vorgehen schützt dich vor möglichen Gefahren und hilft, dein Gerät sicher zu halten.

Die Heißluftfritteuse ist ein vielseitiges Gerät, aber nicht alles gehört hinein. Mit diesen Tipps kannst du sicherstellen, dass du die besten Ergebnisse erzielst und unnötige Enttäuschungen vermeidest. Experimentiere ruhig weiter, aber behalte die Eigenheiten deiner Heißluftfritteuse im Hinterkopf. So kannst du das Potenzial dieses praktischen Küchengeräts voll ausschöpfen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.