Das beste Fingerfood des Sommers: Wassermelonen-Feta-Häppchen

Die Kombination aus Wassermelone und Feta ist längst ein beliebter kulinarischer Klassiker. Vor allem der Wassermelonen-Feta-Salat bietet im Sommer eine willkommene Erfrischung an heißen Tagen. Wir haben das Rezept etwas abgewandelt und daraus mit unseren Wassermelonen-Feta-Häppchen einfach ein praktisches Fingerfood gezaubert.

Wassermelonen-Feta-Häppchen: der Star auf deiner Grillparty

Diese Wassermelonen-Feta-Häppchen sind mit einem Happs im Mund und zudem auch schnell zubereitet. Planst du eine Grillparty, dann sind sie der ideale Snack. Du brauchst nur sechs Zutaten, um deine Gäste glücklich zu machen.

Toaste zuerst die Brotscheiben knusprig an. Teile dann den Toast in vier gleich große Stücke. Schneide die Melone in Würfel in der Größe der Brotstücke, die Gurke in feine Scheiben und zerteile den Feta ebenfalls in Würfel. Leg ein Stück des Käses beiseite.

Sind alle Zutaten vorbereitet, kannst du den Snack zusammenbauen. Nimm zuerst ein Stück Toastbrot, lege darauf eine Gurkenscheibe, dann ein Stück Feta und zum Schluss Melone. Zerbrösle das beiseitegelegte Stück Feta und verteile über die Melone ein paar Käsekrümel, etwas Pfeffer sowie ein Blatt Minze. Fehlt nur noch ein Fingerfood-Spieß, damit die Häppchen nicht auseinanderfallen können.

Die Wassermelone besteht zu stolzen 95 Prozent aus Wasser. Das macht sie einfach zum perfekten Sommersnack. Sie erfrischt nicht nur, sondern kann auch dabei helfen, diejenigen mit Flüssigkeit zu versorgen, denen es schwerfällt, ausreichend zu trinken. Möchtest du die Wassermelone öfter in deinen Speiseplan einbauen, haben wir von Leckerschmecker noch weitere kreative Ideen für dich, wie du das Obst köstlich in Szene setzen kannst.

Das wohl bekannteste Gericht ist der Wassermelonen-Feta-Salat. Hast du von der Zubereitung der Spieße noch Melone übrig, dann grille den Rest und serviere gegrillte Wassermelone mit Feta. Auch diese Wassermelonen-Feta-Röllchen sind ein schnell gemachter und erfrischender Snack im Sommer.