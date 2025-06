Kalte Suppe für heiße Tage: So machst du Wassermelonen-Gazpacho

Die Temperaturen steigen und der Sommer ist endlich wirklich da. Wie es mit Hitze allerdings so ist, halten sich Hunger und Appetit in Grenzen, sobald es wirklich heiß wird. Aber essen müssen wir alle, das ist klar. Wir greifen daher an solch warmen Tagen gern auf kalte Suppen zurück – diese erfrischen, machen satt, aber beschweren nicht. Ein wunderbares Rezept ist Wassermelonen-Gazpacho. Also schnapp dir eine Melone und lass uns direkt loslegen!

Wassermelonen-Gazpacho: einfaches Rezept mit kühlendem Effekt

Wassermelonen sind quasi das perfekte Obst für heiße Sommertage. Bekanntermaßen bestehen die großen, runden Früchte, die mit den Gurken verwandt sind, zu einem Großteil aus Wasser. Ganze 92 Prozent bietet die Wassermelone und ist somit nicht nur etwas zu Essen, sondern hydriert deinen Körper nebenbei auch noch auf leckere Art und Weise. Da wir alle generell zu wenig trinken, kann ein Stück Wassermelone wahre Wunder bewirken.

Manchmal muss es trotz des tollen Geschmacks der Melone aber etwas mehr sein als sie schnitzeweise zu knabbern. Für solche Fälle ist eine Wassermelonen-Gazpacho perfekt. Gazpacho stammt ursprünglich aus Südspanien und bezeichnet eine kalte Paprika-Tomatensuppe, die dort an heißen Tagen besonders gern gegessen wird. Wir verpassen dem Rezept mit ein bisschen Melone ein besonders fruchtiges Aroma, das an warmen Tagen für Abkühlung sorgt.

Die Zubereitung ist einfach. Gib Melone, Tomaten, Stangensellerie, Gurke, Knoblauch, etwas Limettensaft mit Basilikum und Minze in einen Hochleistungsmixer und püriere alles fein. Für etwas mehr Bindung sorgen einige Scheiben Weißbrot. Schmecke noch mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Limette ab und fertig ist deine schnelle Sommersuppe, die sich auch hervorragend auf Picknicks macht.

Wassermelonen-Gazpacho eignet sich als leichte sommerliche Vorspeise oder als kleine Gabe auf einer Gartenparty. Möchtest du sie als Hauptgericht essen, röste einige Brotwürfel an und reiche sie dazu. Auch Melonen- und Gurkenwürfel schmecken gut und sorgen für Biss. So gut schmeckt der Sommer!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kalte Suppen gibt es viele und wenn es draußen so richtig heiß ist, können wir uns kaum entscheiden, welche wir zuerst essen möchten. Eine Zucchini-Gazpacho oder doch eine Gurken-Gazpacho? Oder doch etwas Süßes? Dann mache eine Erdbeersuppe!

Wassermelonen-Gazpacho Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. dieser hier 🛒 1 Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 800 g Wassermelone ohne Schale, entkernt

400 g Tomaten

1/2 Gurke

1 Stange Staudensellerie

1 Knoblauchzehe

einige Minzblätter

einige Basilikumblätter

2 EL Limettensaft

3 EL Olivenöl

3 Scheiben altbackenes Weißbrot z.B. Ciabatta

Salz und Pfeffer

Chiliflocken nach Geschmack Zubereitung Schneide die Wassermelone, Tomaten, Gurke und Sellerie grob in Stücke. Hacke den Knoblauch fein und zupfe Minze und Basilikum von den Stielen.

Gib alles zusammen mit dem Limettensaft, Olivenöl und dem Weißbrot in einen Standmixer oder püriere die Zutaten mit einem Pürierstab fein.

Schmecke die Suppe mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken, falls du sie verwendest, ab und stelle die Suppe mindestens 30 Minuten kalt.

Serviere die Gazpacho gut gekühlt, gern mit ein paar Melonen- oder Gurkenwürfeln und gerösteten Brotwürfeln als Topping.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.