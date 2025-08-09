Kein Kaffee? Kein Problem! Dieser Smoothie macht dich wach und glücklich

Hast du Lust, mit einem Glas Sommer in den Tag zu starten? Dann mix dir schnell einen Wassermelonen-Kirsch-Smoothie! Bevor du fragst: Der fruchtig-frische Smoothie ist der Held deines Frühstücks, der dich mit mehr Power versorgt als ein doppelter Espresso. Wie das? Das erkläre ich dir gerne.

Gesund, fruchtig, frisch: Wassermelonen-Kirsch-Smoothie

Wassermelonen und Kirschen sind nicht nur lecker, sondern auch recht gesund. Die Wassermelone besteht zu 90 Prozent aus Wasser – also ein echter Durstlöscher. Dazu kommt eine ordentliche Portion Vitamin C und die Aminosäure Citrullin, die deinen Kreislauf in Schwung bringt.

Die kleinen süße Kirschen sind Champions in Sachen Antioxidantien! Sie bekämpfen freie Radikale, reduzieren Entzündungen und fördern sogar guten Schlaf, falls du mal ein Frühstück nach einer zu kurzen Nacht benötigst. Außerdem haben sie diese herrlich natürliche Süße, die deinen Smoothie zum Dessert für den Morgen macht, aber ohne schlechtes Gewissen.

Und jetzt stell dir vor, wie all das in deinem Mixer aufeinandertrifft. Ein Schuss Zitronensaft, etwas Minze und zack! Fertig ist der wunderhübsche und herrliche erfrischende, da schön gekühlte, Wassermelonen-Kirsch-Smoothie.

Warum der Smoothie ein köstliches Frühstück ist? Du kannst ihn im Halbschlaf zubereiten. Zweitens: Er ist leicht, aber trotzdem sättigend, damit du nicht schon um 10 Uhr nach Snacks suchst. Und drittens: Du kannst ihn überall mitnehmen: ins Bett, an den Schreibtisch oder sogar in dein nächstes Meeting. Niemand wird merken, dass du heimlich den Sommer trinkst.

Also, mix it, sip it und starte deinen Tag mit einem Wassermelonen-Kirsch-Smoothie. Dieser Smoothie ist das Frühstück, das dein langweiliges Brot auf die Reservebank schickt. Also: Wassermelonen zu kaufen ist keine Option, es ist deine Pflicht!

Gerade wer am frühen Morgen noch nicht so viel essen mag oder auf der Suche nach einer flüssigen Kleinigkeit für zwischendurch ist, für den sind Smoothies genau richtig. Wir bei Leckerschmecker haben bereits den ganzen Regenbogen an Farben zubereitet und können dir diese drei Rezepte besonders empfehlen: den leuchtend grünen Kiwi-Zucchini-Smoothie, einen rosa-roten Kirsch-Mandel-Smoothie und die Sonne im Glas mit dem hübschen gelben Zitronen-Smoothie.

Wassermelonen-Kirsch-Smoothie Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 1 Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 500 g Wassermelone

200 g TK-Kirschen

10 g Minze frisch

1/2 Zitrone

Wassermelonenstücke, frische Kirschen, Minze als Deko, optional Zubereitung Schäle die Wassermelone und schneide sie in kleine Stücke.

Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus.

Wasche die frische Minze, schüttle sie trocken und zupfe die Blätter ab.

Gib die Wassermelone, die gefrorenen Kirschen, Zitronensaft und Minze in einen Mixer und püriere alles, bis eine Smoothie-artige, flüssige Konsistenz entsteht.

Verteile den Wassermelonen-Kirsch-Smoothie auf zwei Gläser, dekoriere ihn nach Belieben noch mit einem Stück Wassermelone, einer Kirsche oder etwas frischer Minze.

