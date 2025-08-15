Diese erfrischende Wassermelonen-Limonade ist das ideale Getränk für heiße Sommertage. Die leuchtend rote Farbe der Wassermelone und der spritzige Geschmack von Limetten machen dieses Rezept zu einem absoluten Highlight – und das Beste daran: Du weißt, was drin ist!

Erfrischt und kühlt: Wassermelonen-Limonade

Der Star des Rezepts ist natürlich die Wassermelone. Für eine große Karaffe brauchst du 1,5 kg ihres süßen, saftigen Fruchtfleisches. Schneide die Melone in kleine Stücke und püriere sie im Mixer, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Damit dein Getränk besonders klar und erfrischend wird, solltest du das pürierte Fruchtfleisch durch ein Sieb streichen. So bekommst du feinen Wassermelonensaft, der die Basis für die Limonade bildet.

Jetzt kommt der spritzige Part: Frisch gepresster Limettensaft gibt der Limonade die perfekte säuerliche Note. Honig sorgt für eine leichte Süße, die wunderbar mit der fruchtigen Wassermelone harmoniert. Rühre alles gut um und füge dann die in Scheiben geschnittenen Limetten hinzu – sie sehen nicht nur toll aus, sondern geben auch zusätzliches Aroma ab.

Für den besonderen Frische-Kick darf Minze natürlich nicht fehlen. Ein paar Blättchen lockern das Getränk optisch auf und sorgen für eine dezente Kräuternote. Zum Schluss gibst du noch eine großzügige Portion Eiswürfel dazu, um die Wassermelonen-Limonade auf die perfekte Temperatur abzukühlen.

Das Ergebnis ist ein herrlich frisches Sommergetränk, das sich ideal für Gartenpartys, Picknicks oder einfach nur zum Entspannen auf dem Balkon eignet. Also schnapp dir ein Glas, lehne dich zurück und genieße den Geschmack des Sommers!

Außer der Wassermelonen-Limonade erfrsichen wir aktuell am liebsten mit zuckerfreier Himbeerlimonade, georgischer Estragon-Limonade oder diesem wunderhübschen Lavendel-Mojito-Mocktail!

Wassermelonen-Limonade Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Karaffe Kochutensilien (z.B. dieser hier 🛒 1 Mixer Zutaten 1x 2x 3x 1,5 kg Wassermelone

7 Limetten 4 davon in Scheiben geschnitten, 3 davon entsaftet

2 EL Honig

Minze

Eiswürfel Zubereitung Schäle die Wassermelone und schneide sie in kleine Stücke.

Gib das Fruchtfleisch in einen Mixer und püriere die Melone.

Passiere die püriere Masse durch ein Sieb.

Gib Limettensaft, Honig und die Limettenscheiben dazu und vermixe alles gut.

Verteile die Wassermelonen-Limonade auf Gläser und serviere sie mit Minze und Eiswürfeln.

