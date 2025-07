Fruchtig und erfrischend: Von Wassermelonen-Overnight-Oats bekommst du nicht genug

Der Sommer ist nicht lang und wir müssen herausholen, was geht. Daher gehen wir nicht nur gern an den See, sondern passen auch unsere Ernährung darauf an. Sprich: Die Wassermelone ist momentan unsere beste Freundin. Schon morgens mögen wir die pralle Frucht vernaschen. Das geht besonders gut mit diesen Wassermelonen-Overnight-Oats, die du schon am Abend vorher zubereiten kannst. So kannst du deinen Morgen ganz entspannt genießen.

So machst du Wassermelonen-Overnight-Oats

Overnight Oats sind ein richtiger Trend geworden und haben das auch mehr als verdient. Denn Haferflocken, die ja so schon gesund sind, werden noch gesünder, wenn du sie über Nacht einweichst. Haferflocken enthalten Phytinsäure, einen Stoff, der die Aufnahme von Mineralstoffen hemmen kann. Da von diesen besonders viele in den gewalzten Getreideflocken vorhanden sind, wäre es eine Schande, sie nicht aufnehmen zu können. Das Einweichen löst diese Säure und schaltet somit quasi das komplette Potenzial der Flocken frei. Übrigens: Abgießen musst du das Einweichwasser nicht.

Weiche die Haferflocken am besten in Milch oder einer pflanzlichen Alternative ein, so bekommen sie einen Extrageschmack. Neben den Flocken brauchst du zudem Wassermelone, die du entkernst und mit einem Mixer zu einem Püree verarbeitest. Vermische dieses mit den Haferflocken und gib einige Löffel Joghurt hinzu. Dieser macht das Ganze cremiger und versorgt dich zudem mit gesunden Milchsäurebakterien. Für etwas Süße sorgen Schokoladentropfen.

Vermische alle Zutaten gut miteinander und stelle die Wassermelonen-Overnight-Oats über Nacht in den Kühlschrank. Schneide die restliche Wassermelone in kleine Würfel und stelle auch diese kalt. Am nächsten Morgen kannst du deine Haferflocken damit garnieren. So werden sie nicht matschig und die Fruchtstücke haben außerdem noch etwas Biss. Streue außerdem noch mehr Schokotropfen darüber. So kann dein Morgen starten!

Wassermelone ist die Sommerfrucht schlechthin und schmeckt zu jeder Tageszeit. Beginne doch mal einen Tag mit einem Erdbeer-Melonen-Obstsalat mit Joghurt, iss eine Wassermelonen-Gazpacho zum Mittagessen oder bereite für die nächste Grillparty einen Wassermelonen-Feta-Salat zu. Einfach himmlisch!

Wassermelonen-Overnight-Oats Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Wartezeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (etwa diese hier 🛒 Overnight-Oats-Gläser Zutaten 1x 2x 3x 100 g Haferflocken

150 ml Milch

100 g Naturjoghurt

300 g Wassermelone

Agavendicksaft nach Geschmack

Schokodrops nach Geschmack Zubereitung Verrühre Haferflocken mit Milch und Joghurt.

Püriere 200 g Melone in einem Mixer und schneide die restliche Melone in Würfel.

Vermische die pürierte Melone mit den Haferflocken und einigen Schokodrops. Süße die Haferflocken nach Geschmack. Fülle die Masse in kleine Gläschen. Stelle sie über Nacht in den Kühlschrank. Stelle auch die Melonenwürfel kalt.

Rühre die Overnight Oats am nächsten Tag noch einmal durch und garniere sie mit der gewürfelten Melone und weiteren Schokodrops.

