Weihnachtliche Birnenmarmelade: fruchtiger Aufstrich zum Frühstück

Marmeladen schmecken immer. Noch besser, wenn sie durch entsprechende Früchte und Gewürze zur Jahreszeit passen. Ein gutes Beispiel: unsere weihnachtliche Birnenmarmelade. Mit der Zugabe von Zimt, Gewürznelken und Sternanis aus dem fruchtigen Aufstrich ganz schnell eine weihnachtliche Variante, die super auf dem Frühstücksbrot schmeckt.

Rezept für weihnachtliche Birnenmarmelade

Wer Marmelade zum Frühstück liebt, der muss diese Birnenmarmelade mit weihnachtlichen Aromen unbedingt probieren. Wir schnappen uns einfach typische Gewürze wie Zimt, Nelken und Sternanis und aus einem fruchtigen Aufstrich wird ein weihnachtlicher Aufstrich.

Marmeladekochen gehört zu den einfachsten Aufgaben in der Küche. Du nimmst einfach ein paar Früchte, Gelierzucker und eventuell noch ein paar Gewürze und im Handumdrehen hast du daraus eine Marmelade gekocht, die du dir wunderbar auf deinem Frühstücksbrot schmecken lassen oder verschenken kannst. Für die weihnachtliche Birnenmarmelade schneidest du ein Kilogramm Birnen in feine Würfel, mischst sie mit Gelierzucker, Zimt, Sternanis und Gewürznelken, fügst den Zitronensaft hinzu und kochst alles sprudelnd auf. Damit nichts anbrennt, rührst du währenddessen regelmäßig um. Koche alle Zutaten bis die Birnen weich sind, entferne die Gewürze wieder und püriere alles gut durch. So bekommt deine Marmelade eine samtige Textur. Magst du noch Fruchtstückchen, dann kannst du diesen Schritt überspringen.

Ein wichtiger Schritt beim Marmeladekochen ist die Gelierprobe. Gib etwas von der Masse auf einen kalten Teller, lass sie kurz abkühlen und halte den Teller schräg. Wird sie fest und läuft nicht herunter, ist die Marmelade gut. Dau kannst sie jetzt in sterile Gläser abfüllen und sofort verschließen. Ist die Marmelade jedoch noch sehr flüssig, lasse sie noch ein paar Minuten weiter kochen. Wenn die Marmelade vollständig abgekühlt ist, kannst du sie dir zum Frühstück schmecken lassen. Brauchst du noch ein Geschenk zu Weihnachten? Dann ist die weihnachtliche Birnenmarmelade ein tolles DIY-Mitbringsel.

Ich behaupte: Selbst gekochte Marmeladen schmecken viel besser als die Varianten aus dem Supermarkt. Überzeuge dich selbst und koche auch eine weihnachtliche Glühweinmarmelade, eine Kürbismarmelade oder eine Cranberrymarmelade.