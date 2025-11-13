Diese gefüllten Eier sind ein Hingucker bei jedem Weihnachtsbrunch

Weihnachten nähert sich mit großen Schritten. Nur noch wenige Wochen und du kannst dich endlich über Geschenke und gutes Essen freuen. Letzteres muss übrigens nicht auf die Gans zum Abendessen beschränkt werden. Auch Fingerfood ist immer gern gesehen, schließlich kommt auch beim Kochen mal Hunger auf. Unsere neue Entdeckung: weihnachtliche gefüllte Eier.

Weihnachtliche gefüllte Eier: Da kommt Weihnachtsstimmung auf!

Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Wir schon, und wie! Am liebsten würden wir nur noch hübsch zurecht gemachte Häppchen essen, die uns das näher rückende Fest am Horizont erspähen lassen. Ganz besonders lecker finden wir gerade diese weihnachtlichen gefüllten Eier. Diese sehen aus wie kleine Weihnachtsbäume in weißen Booten und erfüllen unsere Herzen mit Freude.

Um weihnachtliche gefüllte Eier zuzubereiten, brauchst du nur wenige Zutaten. Namentlich zwei hartgekochte Eier, eine Avocado, rote und gelbe Paprika und Parmesan. Löse die Eigelbe aus den Eiern und zerdrücke sie zusammen mit der Avocado, bis sich eine grüne, cremige Masse bildet. Am besten streichst du diese durch ein feines Sieb.

Nun schneidest du aus der roten Paprika winzige Würfelchen und stichst aus der gelben mit einem kleinen Ausstecher in Sternform Weihnachtssterne aus. Dann geht es nur noch an das Zusammenfügen. Fülle die Masse in einen Spritzbeutel mit geriffelter Tülle und spritze sie so in die Eihälften, dass sich eine Tannenbaumform ergibt. Dekoriere diese mit den Paprikawürfeln und setze einen -stern obendrauf. Dann fehlt nur noch der Parmesan, den du wie frisch gefallenen Schnee darüber hobelst. Sehen die nicht hübsch aus? Fast zu schade zum Vernaschen. Aber auch nur fast.

Noch mehr essbare Weihnachts-Deko-Ideen gefällig? Wie wäre es mit diesen hübschen Baiser-Weihnachtsmützen oder Schokoladen-Eicheln? Etwas raffinierter: diese Weihnachtskugel aus Hirtenkäse.

Bei Geniale Tricks erfährst du alles über hübsche Deko. Doch wer hätte erwartet, dass diese auch gut schmecken kann? Schaue dir dazu diese essbare Weihnachtsdeko an!

Weihnachtliche gefüllte Eier Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Eier

1 kleine reife Avocado

1 Stück rote Paprika

1 Stück gelbe Paprika

30 g fein geriebener Parmesankäse Zubehör (z.B. dieser hier 🛒 1 Spritzbeutel Zubereitung Koche die Eier 10 Minuten hart, schrecke sie ab und pelle sie. Halbbiere die Eier, löse das Eigelb heraus und zerdrücke es zusammen mit der Avocado, bis es schön cremig ist. Streiche die Masse am besten noch einmal durch ein feines Sieb. Fülle die Creme in einen Spritzbeutel mit geriffelter Tülle. Schneide die rote Paprika zu feinen Würfeln und stich aus der gelben kleine Sterne aus. Befülle die ausgehöhlten Eiweiße so, dass die Creme aussieht wie ein Tannenbaum. Dekoriere diesen mit den roten Paprikawürfeln und setze einen Paprikastern auf die Spitze. Verteile nun etwas geriebenen Parmesan darauf.

