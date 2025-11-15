Weihnachts-Tiramisu mit Mandarinen ist unser Lieblingsdessert fürs Fest

Suchst du noch ein festliches Dessert für die Feiertage? Wir hätten da eine Idee: Bereite doch ein Weihnachts-Tiramisu mit Mandarinen vor! Das geht super einfach, du hast wenig Arbeit und somit mehr Zeit für die schönen Dinge rund um Weihnachten.

Nachtisch für Heiligabend: Weihnachts-Tiramisu mit Mandarinen

Ich bin ein großer Fan von Tiramisu. Auch, wenn das italienische Dessert etwas gehaltvoller ist, schmeckt es einfach fantastisch. Der Klassiker wird normalerweise mit Espresso, Löffelbiskuits, Mascarpone, Eiern und teilweise sogar Amaretto zubereitet. Wir haben uns heute für eine winterlich-festliche Variante entschieden und zaubern ein Weihnachts-Tiramisu mit Mandarinen.

Dafür verzichten wir auf Kaffee, Eier und Alkohol. Stattdessen verwenden wir Mandarinen- und Orangensaft sowie Quark und Sahne. Und natürlich Mandarinen, die dem Nachtisch eine fruchtig-weihnachtliche Note verleihen. Dadurch schmeckt das Dessert gleich etwas leichter. Am besten richtest du das Weihnachts-Tiramisu in einer Auflaufform🛒 an.

Schon gewusst? Tiramisù bedeutet übersetzt „zieh mich hoch“ und besteht aus verschiedenen Schichten. Längst liebt man das italienische Dessert nicht mehr nur in seinem Heimatland, sondern auch darüber hinaus. Es stammt aus Venetien, um seine Entstehung ranken sich mehrere Geschichten. Eine ist besonders bekannt: Nachdem das Dessert seit 1939 als Coppa Vetturino in einer Trattoria in Pieris angeboten wurde, rief in den 1940er Jahren ein Gast nach dessen Verzehr „Ottimo, c’ha tirato su„, was soviel bedeutet wie „Ausgezeichnet, das hat mich hochgezogen.“ Daraufhin soll der Betreiber des Restaurants den Namen zu Tireme su geändert haben.

Möchtest du dich nach weiteren festlichen Nachtisch-Ideen umsehen, bist du bei uns genau richtig. Wie wäre es mit einer Glühwein-Panna Cotta oder einem Lebkuchenparfait mit Karamellsoße? Wir können außerdem unsere Eierlikör-Mousse empfehlen.

Weihnachts-Tiramisu mit Mandarinen Franziska Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Dose Mandarinen (Abtropfgewicht 480 g)

300 g Mascarpone

250 g Magerquark

50 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Zimt

200 g Schlagsahne

150 ml Orangensaft

300 g Löffelbiskuits

Kakao zum Bestäuben Zubehör 1 Auflaufform, ca. 35×30 cm Zubereitung Lass die Mandarinen abtropfen und fange dabei den Saft auf. Verrühre die Mascarpone mit dem Quark, Zucker, Vanillezucker, Zimt und so viel Mandarinensaft, dass eine Creme entsteht, die nicht zu flüssig ist. Du brauchst ca. 50-100 ml. Schlage die Sahne steif und hebe sie unter die Creme. Gieße den Orangensaft in eine breite Schale und lege die Löffelbiskuits hinein. Lege damit anschließend den Boden einer Auflaufform aus. Verteile die Mandarinen auf den Keksen. Verstreiche die Creme gleichmäßig auf den Mandarinen. Stelle das Tiramisu mindestens 1 Stunde kalt und bestäube es vor dem Servieren mit dem Kakao. Notizen Statt Löffelbiskuits kannst du auch Spekulatiuskekse verwenden.

