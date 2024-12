Dieser Weihnachtsbaum-Snack ist der Star auf deiner Festtagstafel

Wir freuen uns schon sehr auf Weihnachten und all die leckeren Gerichte, die wir an den Festtagen essen werden. Eine besondere Vorspeise kommt heute aus unserer Küche: Weihnachtsbaum-Snacks aus Pizzateig mit Knoblauchbutter und Parmesan. Die sehen nicht nur fantastisch aus, sondern schmecken auch so.

Echte Weihnachtsklassiker sind Ente, Gans oder Wildgerichte. Dazu gibt es oft Klöße und Rotkohl. Wir geben dem Festessen einen neuen Twist und kreieren eine Vorspeise in Form eines Weihnachtsbaums. Alles, was du brauchst, sind ein fertiger Pizzateig, einige Scheiben Käse deiner Wahl sowie dünn geschnittener Schinken, gesalzene Butter, Knoblauch, Petersilie und Parmesan. Außerdem benötigst du Holzspieße, Mini-Stern-Ausstecher und einen Block Käse. Aus ihm zauberst du leckere Sterne, die deine essbaren Tannenbäume zieren.

Die Zubereitung der Bäume ist wirklich einfach, denn wir verwenden fertigen Pizzateig aus der Dose. Diesen rollst du aus und belegst ihn mit Käse und Schinken. Anschließend kommt eine zweite Lage Teig obendrauf. Nun schneidest du nur noch acht Streifen aus und faltest sie so, dass die Form eines Weihnachtsbaums entsteht. Mit Holzspießen🛒 fixiert, streichst du sie nur noch mit einer Knoblauchbutter ein und bestreust sie mit Parmesan. Nach nur einer Viertelstunde im Ofen kannst du die leckere Vorspeise auch schon genießen. Wie genau das aussehen soll, kannst du dir in unserem Video noch einmal in Ruhe anschauen.

Der köstliche Duft, der aus dem Ofen dringt und ihr hübsches Aussehen locken deine Gäste an den Tisch und zaubern ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Nach dem ersten Bissen wird das Lächeln zu einem breiten Grinsen, denn die Weihnachtsbaum-Snacks aus Pizzateig sind einfach zum Niederknien lecker.

Bei Leckerschmecker haben wir noch viele weitere kulinarische Ideen für Weihnachten. Serviere deinen Liebsten zum Frühstück einen niedlichen Weihnachtsmilchreis mit Bananen-Schneemännern. Oder backe dir einen essbaren Adventskranz aus Brezelteig.

Ein besonderes Highlight sind essbare Christbaumkugeln aus Schokolade! So lecker kann Weihnachten sein.

Weihnachtsbaum-Snack aus Pizzateig Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 14 Minuten Min. Gesamtzeit 34 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 Dosen dünner Pizzateig z. B. Pillsbury

10 –12 Scheiben Käse nach Wahl

8 –10 Scheiben dünn geschnittener Schinken

1 gesalzene Butter

2 EL Knoblauch gehackt

2 EL Petersilie gehackt

1/4 Tasse geriebener Parmesan Außerdem: Mini-Stern-Ausstecher

8 Holzspieße

1 Block Käse für den Stern oben Zubereitung Rolle den Pizzateig aus und lege eine Schicht Käse und dünn geschnittenen Schinken darauf. Rolle auch den zweiten Pizzateig aus und lege ihn obendrauf.

Drücke die Ränder gut an (ein Nudelholz kann helfen). Schneide die Ränder ab, um ein sauberes Rechteck zu erhalten, und teile das Rechteck in 8 Streifen (je 2 cm breit).

Nimm einen Streifen und falte ihn hin und her – beginnend mit einer breiten Basis und nach oben hin schmaler werdend, sodass die Form eines Weihnachtsbaums entsteht. Schiebe einen Holzspieß durch die Mitte, um den Teig zu fixieren.

Schmilz die Butter in einem kleinen Topf und gib den gehackten Knoblauch hinzu. Nimm den Topf vom Herd und rühre die gehackte Petersilie ein.

Lege die Bäume auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und bestreiche sie mit der Knoblauchbutter. Bestreue sie dann noch mit dem Parmesan und backe sie bei 200 °C Ober-/Unterhitze für etwa 14 Minuten, bis der Teig goldbraun ist.

Lass sie danach etwas abkühlen.

Stich mithilfe des Ausstechers Sterne aus dem Käseblock aus und setze sie auf jeden Baum obendrauf.

