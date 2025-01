Weihnachtsschokolade übrig? Verwende sie für diese 4 Rezepte

Es ist Anfang Januar und die Weihnachtszeit ist nun offiziell vorbei. Zeit, die letzten Weihnachtssterne abzunehmen und den Baum abzuschmücken. Doch Moment, wo kommen diese ganzen Schokoladenreste her? Und wo sollen sie nur hin? Da können wir helfen! Mit diesen vier Rezepten wird es dir leichtfallen, Weihnachtsschokolade aufzubrauchen.

Weihnachtsschokolade aufbrauchen: die 4 leckersten Rezepte

Aus übrig gebliebener Weihnachtsschokolade lässt sich so einiges zubereiten. Wir haben unsere vier Lieblingsrezepte in einem Video zusammengefasst. Schau doch mal, was davon dir am besten schmeckt!

Heiße Weihnachtsmann-Schokolade

Wie wäre es mit einer heißen Schokolade aus einem Schokoweihnachtsmann? Die wärmt von innen und macht noch dazu – wie es Schokolade eben tut – richtig glücklich. Übergieße dafür einen Schokoweihnachtsmann mit heißer Milch. Rühre um und erfreue dich daran, wie er schmilzt. Sahne drauf und fertig ist ein herrliches Getränk.

Weihnachtsmann-Crème-Brûlée

Du hast keine Lust auf ein Heißgetränk? Kein Problem! Auch für ein Dessert kannst du hervorragend Weihnachtsschokolade aufbrauchen. Diese blitzschnelle Crème brûlée zum Beispiel braucht nur drei Zutaten, nämlich einen übrig gebliebenen Schokoweihnachtsmann, Banane und etwas Zucker. Schnell mit einem Gasbrenner 🛒 flambiert, das Ganze, und schon beeindruckst du alle, denen du sie servieren wirst.

Gebackener Schoko-Marshmallow-Weihnachtsmann

Kennst du S’mores? Das ist ein Snack, der in den USA an keinem Lagerfeuer fehlen darf. Dafür werden ein Schokotäfelchen und ein über dem Feuer geröstetes Marshmallow zwischen zwei Keksen eingeklemmt. Das wollen wir auch! Um aber Weihnachtsschokolade aufzubrauchen, verwenden wir diese und füllen den hohlen Schokoweihnachtsmann mit einem Marshmallow. Diese Konstruktion wird dann in Backteig gewälzt und frittiert. Das ist nahezu verboten lecker!

Weihnachtsschokolade aufbrauchen als Streusel

Oder aber du verwendest deine Weihnachtsschokolade auf ganz einfache Art und Weise: Zerstoße sie fein. Das geht am besten mit Spaß und Kraft und einem Holzbrett. Die kleinen Stückchen eignen sich perfekt als Topping für Cupcakes, Kuchen und Co. Himmlisch!

Noch mehr Schokolade übrig? Dann backe einen 3-Zutaten-Schokokuchen aus diesen Resten oder verarbeite sie zu einem Schokopudding aus Schokoladenresten. Oder aber du schmilzt und verwendest sie für eine dieser 5 Schokoladen-Tricks für eine hübsche Deko.

Weihnachtsmann-Kakao mit Sahne Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleiner Schokoladenweihnachtsmann

250 ml warme Milch

Sprühsahne Zubereitung Schmilz den Schokoladen-Weihnachtsmann in der warmen Milch und rühre danach um.

Serviere das Ganze mit Sprühsahne.

Weihnachtsmann-Bananen-Crème-Brûlée Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gefrierzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien 1 Gasbrenner Zutaten 1x 2x 3x 1 kleiner Schokoladenweihnachtsmann

1 Banane

1 EL Zucker fein Zubereitung Halbiere den Schokoladen-Weihnachtsmann mit einem heißen Messer der Länge nach und lege ihn für ca. 30 Minuten ins Gefrierfach.

Zerquetsche die Banane mit einer Gabel und fülle sie in die gekühlten Schokoladenhälften.

Bestreue das Ganze mit etwas Zucker und karamellisiere es mit einem Gasbrenner.

Gebackener Schoko-Marshmallow-Weihnachtsmann Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gefrierzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für den Bierteig: 6 EL Mehl 405er

250 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

1/4 TL Salz

1/2 TL Zucker

1 Schuss Pflanzenöl Außerdem: 1 großer Schokoweihnachtsmann

1 XXL-Marshmallow (oder auch mehrere kleine)

Pflanzenöl zum Frittieren Zubereitung Verrühre alle Zutaten für den Backteig und stelle ihn beiseite.

Schneide mit einem heißen Messer vorsichtig ein Stück vom Schokoladen-Weihnachtsmann ab und fülle es mit dem Marshmallow. Lege das Ganze für etwa 30 Minuten in den Gefrierschrank.

Ziehe den gefüllten Schokoladenring durch den Backteig und frittiere ihn in heißem Pflanzenöl knusprig.

Schokostreusel Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleiner Schokoladen Weihnachtsmann

Muffin fertig gekauft

Buttercreme Zubereitung Hacke den Schokoladen-Weihnachtsmann klein.

Bestreiche den Muffin mit Buttercreme und drücke ihn in die gehackte Schokolade.

