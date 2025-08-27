Eisgekühlt in den Feierabend: Wein-Slushy mit Erdbeeren

Quietschbunte Slushies in großen Plastikbehältern erinnern an Sommer, Sonne, Urlaub und Kindheit. Gib es zu, bist du nicht auch manchmal ein bisschen neidisch, wenn du heute ein Kind mit einem Slushy in der Hand siehst? Gerade an Sommertagen sind die Kaltgetränke herrlich erfrischend. Wir verpassen dem Getränk ein spritziges Update und mixen daraus einen Wein-Slushy mit Erdbeeren. Genau der richtige Drink, um den Feierabend einzuläuten!

Spaßgetränk für Erwachsene: Wein-Slushy mit Erdbeeren

Für den Wein-Slushy mit Erdbeeren kombinieren wir gefrorene Erdbeeren mit einem eleganten, trockenen Roséwein. Durch die Zugabe der gefrorenen Früchte und vieler Eiswürfel erhält das Kaltgetränk seine typische Konsistenz, die an fruchtiges Crushed Ice erinnert. Und den Wein-Slushy mit Erdbeeren zum köstlichen Sommergetränk für Erwachsene macht. Durch die leichte Säure des Roséweins bietet der Slushy Genuss, ohne schwer zu wirken.

Der Slushy wie wir ihn heute kennen hat seinen Ursprung in den USA und entstand in den 1950er-Jahren. Die Geschichte begann ganz zufällig: Ein Restaurantbesitzer, Omar Knedlik, hatte eine defekte Kühltruhe, in der er Flaschengetränke aufbewahrte. Die Getränke froren teilweise ein, und als seine Kunden sie probierten, waren sie von der halbgefrorenen, kristallartigen Konsistenz begeistert. Daraus entstand die Idee, gezielt ein Getränk mit dieser einzigartigen Konsistenz herzustellen.

In den 1960er-Jahren wurde schließlich eine Maschine entwickelt, die Wasser, Sirup und Kohlensäure zusammen zu einer eisig-kalten, halbgefrorenen Masse verarbeitete – der erste kommerzielle Slushy war geboren. Heutzutage ist der Slushy nicht nur ein Kinderklassiker, sondern hat sich auch zu einem edlen Sommergetränk für Erwachsene weiterentwickelt – perfekt, um heiße Tage stilvoll zu genießen.

Der Wein-Slushy mit Erdbeeren passt perfekt zu einer geselligen Gartenparty, einem Picknick mit Freunden oder einfach, wenn du den Feierabend oder das Wochenende mal mit einem anderen Getränk als der typischen Weinschorle begrüßen möchtest. Friere dir ein paar Erdbeeren ein, schnapp dir einen trockenen Roséwein und mixe dir einen erfrischenden Wein-Slushy mit Erdbeeren!

Für die nächsten Feierabende haben wir noch mehr süffige Weinkreationen für dich. Nach Spanien geht es mit dem Tinto de Verano, nach Portugal mit einem Port Tonic. Mit einem Weißwein wird der Feigen-Fizz mit Lavendel und Weißwein gemixt. Du siehst, bei Leckerschmecker kommen alle, die Wein lieben, auf ihre Kosten!

Wein-Slushy mit Erdbeeren Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

150 g gefrorene Erdbeeren

20 g Rohrzucker

100 ml Roséwein online z.B. hier 🛒 Zubereitung Gib die Eiswürfel, die gefrorenen Erdbeeren, den Rohrzucker und den Roséwein in einen Mixer.

Mixe alles, bis eine schöne, slushige, cremige Konsistenz entsteht.

Fülle den fertigen Wein-Slushy in Gläser.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.