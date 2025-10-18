Dein neues Lieblingsgericht im Herbst: Weiße-Bohnen-Chili mit Kürbis

Ein waschechtes Chili kannte ich bisher nur mit Kidneybohnen. Aber warum nicht mal aus der Reihe tanzen und das Ganze mit weißen Bohnen zubereiten? Und wenn wir schon beim Experimentieren sind, kommt noch Kürbis mit dazu. Der hat gerade Saison und peppt als Püree oder in Stücke geschnitten ohnehin so manches Gericht mit seiner leicht nussigen Note auf.

So einfach kochst du ein Weiße-Bohnen-Chili mit Kürbis

Chili kommt bei mir eher selten auf den Tisch. Keine Ahnung, warum, denn ich esse es hin und wieder sehr gern. Vor allem die klassische Variante mit Kidneybohnen. In meinem Kopf habe ich die Zubereitung eines Chilis aber unter kompliziert abgespeichert. Was es eigentlich gar nicht ist. Aber der Kopf macht ja gerne mal sein eigenes Ding.

Als ich neulich so gar keine Ahnung hatte, was ich kochen wollte, und ich auch nicht schon wieder Lust auf eine Stulle zum Abendessen hatte, fiel mir eine Dose weiße Bohnen in die Hände. Die hatte schon eine Staubschicht angesetzt, so lange stand sie in der Küche. Was ich ursprünglich mal daraus zubereiten wollte? Keine Ahnung. Ein Stück Kürbis lag ebenfalls noch im Kühlschrank. Die Suche in Internet ergab: Chili mit weißen Bohnen. Fehlte also noch Hack. Da ich einen Supermarkt direkt um die Ecke habe, war das zum Glück auch schnell erledigt und die Kochsession konnte beginnen.

Natürlich war das Ergebnis umwerfend, denn weiße Bohnen schmecken leicht süß und sind von innen wunderbar cremig. Und die Kombination mit einer würzigen Soße aus Tomaten, Kürbis, Hack und Gewürzen ist ohnehin unschlagbar. Am liebsten esse ich mein Chili noch mit einer großen Portion knuspriger Nachos. Die kann man nämlich ganz wunderbar in die Soße tunken, sodass nichts in der Schüssel zurück bleibt. Ein Glück, dass ich gleich so viel vom Weiße-Bohnen-Chili mit Kürbis gekocht habe, dass ich noch eine Portion für den nächsten Tag übrig hatte.

Tipp: Das Chili gelingt auch wunderbar in einer Variante mit veganem Hack und einer pflanzlichen Schmand-Alternative. Und noch mehr bekommst du unter anderem mit einem Chili con Carne mit Schokolade, einem weißen Chili con Carne mit Huhn oder einem Coffee Chili.

Weiße-Bohnen-Chili mit Kürbis Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 große Zwiebel

1 kleine rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

200 g Hokkaido-Kürbis

1 Dose weiße Bohnen 400 g

2 EL Olivenöl

400 g gemischtes Hackfleisch

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Chiliflocken online, zum Beispiel hier 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Dose gehackte Tomaten 400 g

200 g Kürbispüree

150 ml Gemüsebrühe

100 g Schmand

2 EL gehackte Petersilie Zubereitung Ziehe beide Zwiebeln und Knoblauch ab und hacke beides fein. Stelle die roten Zwiebelwürfel beiseite. Schneide den Kürbis in mundgerechte Würfel. Spüle die Bohnen unter kaltem Wasser ab und lass sie gut abtropfen. Erhitze das Olivenöl in einem Topf. Gib das Hackfleisch hinein und brate es bei mittlerer bis hoher Hitze krümelig an. Füge die Gewürze (Kreuzkümmel, Paprikapulver, Chiliflocken, Salz und Pfeffer) hinzu und rühre gut um. Gib die gehackten Tomaten, das Kürbispüree und die Gemüsebrühe hinzu. Lass das Chili etwa 20 bis 25 Minuten leicht köcheln, bis der Kürbis weich ist. Gib die weißen Bohnen in das Chili und koche alles für weitere 5 Minuten und schmecke es danach noch einmal ab. Fülle das Chili in Schüsseln, verteile etwas von der gehackten roten Zwiebel obendrauf, gib einen Klecks Schmand darauf und bestreue alles abschließend mit gehackter Petersilie. Serviere zum Chili Reis oder Nachos. Notizen Für alle, die Kürbisse nicht nur auf dem Teller mögen. Dieser DIY Regenbogen-Türkranz aus Kürbissen bringt Farbe in den grauen Herbst-Alltag.

