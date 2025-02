Probiere diesen 15-Minuten Weiße-Bohnen-Thunfisch-Salat

Nach den genussreichen Feiertagen im Dezember darf jetzt gern wieder etwas Leichtes und Gesundes auf den Tisch. Wie wäre es mit einer Extraportion Eiweiß, gepaart mit Ballaststoffen, B- und A-Vitaminen, Kalzium und Co.? Dann ist das der große Auftritt für unseren Weiße-Bohnen-Thunfisch-Salat.

Weiße-Bohnen-Thunfisch-Salat mit extraviel Eiweiß

Heute gibt es Salat statt Braten. Einen Weiße-Bohnen-Thunfisch-Salat, um genau zu sein. Der überrascht nicht nur durch eine treffsichere Geschmackskombination, sondern macht zudem lange satt und unterstützt mit gesunden Inhaltsstoffen deine Gesundheit. Wenn das mal nicht gut klingt?

Der Salat besteht aus nur wenigen Zutaten, die du überall im Supermarkt bekommst. Neben weißen Bohnen und Thunfisch aus der Dose, sollten noch eine rote Zwiebel, gelbe Paprika und Petersilie auf deiner Einkaufsliste stehen. Für das Dressing benötigst du außerdem etwas Olivenöl, Zitronensaft, Senf und Gewürze. Ist alles besorgt, kann es direkt losgehen.

Spüle die Bohnen zunächst unter kaltem Wasser gründlich ab und lass sie dann in einem Sieb 🛒 abtropfen. Auch der Thunfisch sollte gut abtropfen. Die Zwiebel wird in feine Streifen geschnitten, die Kerne der Paprika entfernt und das Gemüse in Stücke geschnitten. Danach geht es schon an das Dressing. Dafür vermengst du Öl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Dijon-Senf miteinander und verrührst alles zu einer glatten Masse. Fülle alle Salatzutaten in eine Schüssel und gieße das Dressing darüber. Nur noch gut durchrühren und mit gehackter Petersilie bestreuen. Fertig ist deine Eiweißbombe, die sowohl zum Mittag als auch zum Abendessen schmeckt.

Die Hülsenfrucht im Salat liefert dir rund 21 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm und ist so ein guter Sattmacher. Lebenswichtige Omega-3-Fettsäuren stecken im Thunfisch.

Weiße-Bohnen-Thunfisch-Salat Judith 4 ( 223 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose weiße Bohnen

1 Dose Thunfisch in eigenem Saft

1 gelbe Paprika

1 rote Zwiebel

frische Petersilie

2 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 TL Dijon-Senf

Salz und Pfeffer Zubereitung Spüle die weißen Bohnen unter kaltem Wasser ab und lass sie danach gut abtropfen.

Lass den Thunfisch ebenfalls abtropfen und zupfe ihn mit einer Gabel auseinander.

Wasche die gelbe Paprika, entferne die Kerne und schneide sie in Stücke. Ziehe die Zwiebel ab, halbiere sie und schneide sie in Streifen. Wasche und hacke die Petersilie.

Verrühre in einer Schüssel Olivenöl, Zitronensaft und Dijon-Senf miteinander zu einer glatten Masse. Schmecke das Dressing mit Salz und Pfeffer ab.

Vermenge Bohnen, Thunfisch, Paprika und Zwiebeln in einer großen Schüssel. Gieße das Dressing darüber und mische alle Zutaten gut durch. Streue zum Servieren des Salates noch die gehackte Petersilie darüber.

