Diese weiße Schoko-Orangen-Mousse ist zum Dahinschmelzen

Ganz egal, was als Hauptgericht auf dem Tisch steht: Uns treibt natürlich immer auch die Frage um, was es zum Nachtisch gibt. Wir sind überzeugt, den Dessertmagen, den gibt es wirklich. Und deshalb ist auch immer Platz für süße Sachen wie diese weiße Schoko-Orangen-Mousse.

Süßer Genuss: weiße Schoko-Orangen-Mousse

Für Genuss ist immer Zeit. Und wie kann man ein genussvolles Mittag- oder Abendessen am besten abschließen? Richtig, mit einem leckeren Nachtisch. Er sorgt dafür, dass das Essen noch nicht zu Ende ist, alle ein wenig länger sitzen bleiben und die gesellige Runde ein paar Minuten mehr hat, sich auszutauschen und Zeit miteinander zu verbringen. Also, wieso nicht eine weiße Schoko-Orangen-Mousse servieren?

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Was wir an der weißen Schoko-Orangen-Mousse so lieben: Sie bietet die perfekte Balance zwischen fruchtig und schokoladig, und außerdem zaubern wir sie mit weißer und nicht mit dunkler Schoki. Das Dessert wirkt dadurch noch einmal edler. Und liefert gleich noch einen Vorteil: Wer möchte, kann die Mousse nämlich vegan zubereiten. Statt Ei und Sahne verwenden wir nämlich Seidentofu. Der hat eine ähnliche Konsistenz wie Pudding und eignet sich bestens, um fluffigen Nachtisch herzustellen. Wer also eine weiße Schoko-Orangen-Mousse ganz ohne tierische Produkte machen möchte, der wählt zusätzlich eben eine vegane Schokolade oder Kuvertüre.

Die Zubereitung der weißen Schoko-Orangen-Mousse dauert nicht lange, nach etwa 15 Minuten ist deine Arbeit bereits getan. Aber auch, wenn jetzt die Verführung groß ist, solltest du dich noch ein wenig gedulden: Das Dessert muss noch eine Weile in den Kühlschrank. Etwa zwei Stunden sollte es darin stehen, bevor du es servierst. Garniere es anschließend mit filetierten Orangenscheiben und lass es dir schmecken!

Für mehr süße Momente sorgen unsere After-Eight-Mousse und unsere Eierlikör-Mousse aus nur vier Zutaten. Auch diese vegane Kaffee-Mousse verspricht Genuss pur.