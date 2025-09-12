Einfach selber machen statt kaufen

Im Supermarkt im Regal mit den Feinkostsalaten und Aufstrichen ist dir der „Weiße Grieche“ bestimmt schon mal aufgefallen. Dabei handelt es sich um eine würzige Paste aus Feta und Knoblauch, die wunderbar auf Brot oder Brötchen schmeckt. Doch was steckt da eigentlich alles drin und kann man ihn vielleicht sogar selber machen? Die gute Nachricht: kann man. Hier kommt das passende Rezept.

Weißer Grieche: So machst du den beliebten Aufstrich selber

Feinkostaufstriche und Dips sind lecker und immer ein Highlight auf dem Frühstückstisch, beim Brunch oder zur Brotzeit. Doch leider sind die meist etwas teuer und auf Dauer gehen sie ganz schön ins Geld. Zum Glück kann man die meisten von ihnen aber ganz einfach selber machen, wie den „Weißen Griechen“. Du brauchst lediglich die passenden Zutaten und zehn Minuten Zeit.

Für unseren Aufstrich besorgst du dir zunächst Feta, griechischen Joghurt, frische Petersilie und Oregano. Salz, Pfeffer, Olivenöl, eine Knoblauchzehe und Zitronensaft hast du vielleicht sogar schon zu Hause.

Dann geht es auch schon an die Zubereitung. Zerbrösele den Feta grob, presse den Knoblauch fein und vermenge beide Zutaten mit Olivenöl, Zitronensaft und Joghurt in einer Schüssel. Magst du es besonders cremig, püriere alles gut durch. Für eine gröbere Struktur zerdrückst du die Zutaten einfach mit einer Gabel.

Zum Schluss hebst du die frischen Kräuter unter und schmeckst alles noch einmal ab. Du kannst den Aufstrich direkt genießen, zum Beispiel auf deinem Frühstücksbrötchen. Oder wie wäre es mit Fladenbrot beim nächsten BBQ? Das schmeckt ebenfalls lecker.

Eine völlig neue Variante kreierst du, wenn du gehackte Oliven oder kleine Paprikawüfel in den Aufstrich gibst.

Weißer Grieche Judith 4.37 ( 19 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Feta

1 Knoblauchzehe

150 g griechischer Joghurt 10% Fettgehalt

2 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 EL frische Petersilie

1 TL Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Zerbrösele den Feta grob in eine Schüssel.

Ziehe den Knoblauch ab und presse 🛒 ihn. Gib ihn zum Feta.

Gib Joghurt, Olivenöl und Zitronensaft hinzu und verrühre alle Zutaten miteinander. Püriere die Masse glatt eine feine Konsistenz.

Hacke Petersilie und Oregano und rühre die Kräuter unter den Aufstrich. Schmecke vorsichtig mit Salz und Pfeffer ab und serviere den Dip zu Brot oder Brötchen.

