Weißes Chili con Carne mit Huhn: unkonventionell lecker

Es klingt ungewöhnlich, ist aber ein wahrer Hit: Weißes Chili con Carne mit Huhn wird dein neuer Lieblingseintopf an kalten Tagen. Das Gericht orientiert sich an dem mexikanischen Klassiker, interpretiert diesen aber neu. Denn anstelle von Tomaten und roten Chili verwendet dieser Eintopf Avocado und Jalapeños. Dadurch schmeckt er cremiger, aber auch etwas frischer als sein mittelamerikanischer großer Bruder. Das Ergebnis ist ein Eintopf, der jeden grauen Wintertag aufwertet.

Mexikanischer Klassiker, neu interpretiert: So machst du weißes Chili con Carne

Ich finde, ein Chili ist der beste Eintopf, den es gibt. Das mag kontrovers erscheinen, aber lass mich gern argumentieren: Das Gericht ist einfach zuzubereiten, wird besser, je länger es kocht, schmeckt den meisten am Tisch hervorragend und am Folgetag sogar noch besser. Kein Wunder, dass es ein Klassiker ist. Doch auch Klassiker haben manchmal einen neuen Anstrich verdient. So kam die Idee für ein weißes Chili con Carne mit Huhn, das auf den ersten Blick mit einem herkömmlichen Chili eher wenig zu tun hat.

Wirfst du jedoch einen Blick auf die allgemeine Zutatenliste, erkennst du die Ähnlichkeiten. Für beide Gerichte brauchst du Hülsenfrüchte, Fleisch, Mais und Chili. So weit, so gleich. Beide Eintöpfe müssen lange köcheln – am besten geht das in einem gusseisernen Topf 🛒. Der Twist liegt jedoch in den Details. Für ein weißes Chili con Carne mit Chili verwendest du anstelle von Kidneybohnen weiße Bohnen, Huhn anstelle von Rind und Jalapeños anstelle von roten Chilis.

Das Ganze wird gekocht und am Ende mit einigen Stücken Avocado versehen, die dem weißen Chili con Carne mit Huhn eine cremige Konsistenz verleihen. Noch etwas Koriander drüber und fertig ist dein Eintopf der besonderen Art. Lass ihn dir schmecken!

Chili ist wunderbar wandelbar. Bereite doch auch mal ein Coffee Chili oder ein Chili con Carne mit Schokolade zu. Für die fleischfreie Fraktion gibt es ein Chili sin Carne mit ordentlich Wumms.

Weißes Chili con Carne mit Huhn Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Hähnchenbrustfilet

Salz und Pfeffer

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Jalapeño

1 grüne Paprika

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Oregano

1/2 TL Paprikapulver

400 ml Hühnerbrühe

200 g weiße Bohnen aus der Dose, abgetropft

100 g Mais aus der Dose, abgetropft

150 g Frischkäse

100 ml Sahne

1 Limette

1 Avocado

Frisch gehackter Koriander

Tortillachips optional Zubereitung Schneide das Hähnchenbrustfilet in kleine Stücke und würze es mit Salz und Pfeffer. Erhitze das Olivenöl in einem großen Topf und brate die Hähnchenstücke darin goldbraun an. Nimm sie heraus und stelle sie beiseite.

Schneide die Zwiebel, die Knoblauchzehen und die Jalapeño in feine Scheiben. Schneide die grüne Paprika in kleine Würfel. Gib alles in denselben Topf und brate es im restlichen Öl an, bis das Gemüse weich ist.

Füge Kreuzkümmel, Oregano und Paprikapulver hinzu und röste die Gewürze kurz an.

Gib die Hähnchenstücke zurück in den Topf. Füge die Hühnerbrühe, die abgetropften weißen Bohnen und den Mais hinzu. Rühre alles gut um und lasse das Chili bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten köcheln.

Rühre den Frischkäse und die Sahne ein, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Schmecke das Chili mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Limettensaft ab.

Serviere das weiße Chili con Carne mit Avocadowürfeln, frisch gehacktem Koriander und Limettenspalten. Ergänze nach Belieben Tortillachips als Beilage.

