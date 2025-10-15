Von Omas Küche inspiriert, mit modernem Twist: Weißkohl-Lachs-Eintopf

Eintopf klingt für dich nach „Omas Hausmannskost“? Dann wird es höchste Zeit für ein Upgrade! Stell dir vor: zarter Lachs, süßliche Paprika und würziges Aiwar treffen auf cremige Brühe, die perfekt mit Weißkohl harmoniert. Schnell gemacht, unfassbar lecker und definitiv ein Rezept, das du immer wieder kochen willst.

Fisch-Fans aufgepasst: Rezept für Weißkohl-Lachs-Eintopf

Bereite zunächst den Kohl für den Weißkohl-Lachs-Eintopf vor: Wasche, putze und viertele ihn. Entferne dann den Strunk. Schneide den Kohl anschließend in feine Streifen oder mundgerechte Stücke. Nun wäschst du die Paprika und schneidest sie ebenso in Stücke. Danach würfelst du die Zwiebel, hackst den Dill fein und presst den Saft der Zitrone aus.

Als nächstes erhitzt du in einem großen Topf 🛒 Öl und dünstest das Gemüse darin an. Streue nach ein paar Minuten etwas vom Mehl darüber und dünste unter Rühren alles weiter an. Lösche dann mit Gemüsebrühe ab und lass alles aufkochen, bevor du Ajvar unterrührst und den Weißkohl-Eintopf für 15 Minuten garen lässt. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Während der Eintopf kocht, kannst du den Lachs in mundgerechte Happen schneiden. Beträufle die Stücke anschließend mit Zitronensaft, salze sie und wende sie im Mehl. Schmilz danach Butter in einer Pfanne und brate die Lachsstückchen darin an. Nun kannst du alles anrichten: Fülle den Eintopf in Schüsseln, gib den gebratenen Lachs dazu und garniere mit frischem Dill. Jetzt kannst du dir den Weißkohl-Lachs-Eintopf schmecken lassen.

Die kalten Wintertage schreien gerade zu nach noch mehr Eintopf-Rezepten. Deswegen probier doch auch mal diesen Chinakohl-Eintopf mit Hackfleisch. Etwas, das garantiert auch immer schmeckt ist unser Rezept für Weißkohleintopf mit Würstchen. Oder wie wäre es mit diesem Kichererbsen-Grünkohl-Eintopf.

Weißkohl-Lachs-Eintopf Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 750 g Weißkohl

2 Paprika rot

1 Zwiebel

1 Bund Dill

1 Zitrone

3 EL Öl

50 g Mehl

500 ml Gemüsebrühe

80 g Aiwar

Salz und Pfeffer nach Geschmack

500 g Lachsfilet frisch oder tiefgefroren

2 EL Butter Zubereitung Wasche und putze den Weißkohl, viertel ihn und entferne den Strunk. Schneide den Kohl in feine Streifen oder mundgerechte Stücke. Wasche die Paprika und schneide sie in große Stücke. Schäle und würfel die Zwiebel. Hacke den Dill fein und presse den Saft der Zitrone aus. Erhitze in einem großen Topf Öl und dünste das Gemüse darin an. Streue den Großteil des Mehls darüber und dünste unter Rühren alles weiter an. Lösch mit Gemüsebrühe ab und lass alles aufkochen. Rühre Ajvar unter und lass das Gemüse für 15 Minuten garen. Schmecke den Eintopf mit Salz und Pfeffer ab. Schneide den Lachs in mundgerechte Stücke und beträufel ihn mit Zitronensaft. Salze die Stückchen und wende sie im restlichen Mehl. Schmilz Butter in einer Pfanne, brate die Lachsstücke kurz darin an. Serviere den Weißkohl-Eintopf in Schüsseln, gib einige der gebratenen Lachsstücke dazu und garniere mit frischem Dill.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.