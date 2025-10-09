Diese Weißkohl-Lasagne mit Hack ist wie gemacht für gemütliche Abende

Wenn der Herbst Einzug hält, bedeutet das für mich immer: Es ist Zeit für echte Wohlfühlgerichte. Dazu zählen für mich sämtliche Rezepte mit Kohl, denn ich liebe saisonale Sorten wie Weißkohl oder Wirsing. Noch besser ist es, wenn die Gerichte aus dem Ofen kommen. Kürzlich erst habe ich mir eine leckere Weißkohl-Lasagne gegönnt. Die verbindet den italienischen Klassiker mit herbstlichen Einflüssen. Also: Schnapp dir deinen Einkaufskorb und dann ab in die Küche!

Weißkohl-Lasagne mit Hackfleisch-Tomatensoße

Die Weißkohl-Lasagne ist aus einer Art Not heraus entstanden. Ich hatte mir einen Kohlkopf gekauft, um damit eine Kartoffelpfanne zu kochen. Leider war noch eine ganze Menge Kohl übrig, und an einem Sonntagabend war es Zeit, diesen zu verbrauchen, bevor er schlecht wurde. Ein Blick in den Kühlschrank zeigte: Ich hatte noch Veggie-Hack. Zutaten wie passierte Tomaten, Kochsahne und Nudelplatten habe ich sowieso immer auf Vorrat. Was also tun? Ich hatte Lust auf eine Lasagne, also entschied ich mich kurzerhand, dem Klassiker aus Italien ein herbstliches Update zu verleihen.

In einer Pfanne brutzelte ich Zwiebeln, Knoblauch und Hackfleisch für die Tomatensoße an. In einer zweiten Pfanne landeten die zerkleinerten Kohlblätter, die ich kurz anbriet und dann mit Gemüsebrühe ablöschte. Als der Kohl zusammenfiel, würzte ich ihn mit Muskatnuss und goss Sahne dazu. Damit die Soße etwas dicker wurde, rührte ich noch etwas Stärkewasser hinein und ließ sie ein paar weitere Minuten köcheln.

Dann waren die Komponenten für die Weißkohl-Lasagne auch schon fertig. In einer Auflaufform schichtete ich abwechselnd beide Soßen und die Nudelplatten, bis alles verbraucht war. Nun streute ich Käse darüber und schob die Form in den Ofen.

Du planst ein gemütliches Dinner mit Freunden und Familie im Herbst? Dann lass deinen Tisch erstrahlen und dekoriere ihn mit süßen selbst gebastelten Laubblatt-Igeln, Kerzen und Co.

Wenn dir herbstliche Ofengerichte wie diese Weißkohl-Lasagne gefallen, findest du bei Leckerschmecker noch eine ganze Menge Rezepte, dir den ebenfalls schmecken dürften. Wie wäre es mit einer Wirsing-Lasagne mit Kartoffeln oder einem Kürbisgratin? Dieser Rosenkohl-Auflauf mit Crème fraîche und Bacon ist ebenfalls eine leckere Idee.