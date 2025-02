Edles Dessert für Weinliebhaber: Diese Weißweincreme musst du probieren

Klassische Weincreme hat Tradition – und das aus gutem Grund! Dieses Dessert vereint Leichtigkeit, Eleganz und eine angenehme Süße, die durch die feine Säure des Weins wunderbar ausbalanciert wird. Ein wenig Zitronenschale sorgt für Frische und die geschlagene Sahne macht das Ganze herrlich cremig. Serviert mit etwas Minze oder frischen Beeren, sieht diese Weißweincreme nicht nur fantastisch aus, sondern schmeckt auch unwiderstehlich.

Weißweincreme selber machen: einfaches Rezept für puren Genuss

Ein Gläschen Wein geht immer – und Dessert auch! Warum nicht beides miteinander kombinieren. Unser Rezept für Weißweincreme bringt Genuss für Naschkatzen und Weinliebhaber. Du brauchst für die Zubereitung auch gar nicht viel. Nur ein paar Eier, etwas Gelatine, Wein, Sahne, Zucker und ein bisschen Abrieb einer Zitrone.

Während du die Gelatine vorbereitest, schlägst du Eigelb und Zucker schaumig. Danach reicherst du die Masse mit der Gelatine sowie Weißwein an und stellst das Ganze kühl. In der Zwischenzeit schlägst du Sahne und Eiweiß steif. Hebe dann beides unter die Wein-Mischung. Danach muss die fertige Weißweincreme nur noch für einige Stunden in den Kühlschrank, bevor du sie genießen kannst.

Verfeinern kannst du die Weißweincreme mit frischen Früchten. Das gibt dem Dessert einen kleinen Kontrast. Ein paar karamellisierte Nüsse oder gehackte Amarettini passen auch gut dazu. Oder du ersetzt einen Teil des Weißweins durch Sekt oder Champagner für eine besonders edle Variante – perfekt für festliche Anlässe!

Du möchtest deine Gäste beim nächsten Abendessen mit schickem Geschirr beeindrucken?

Weißweincreme Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Eier

75 g Zucker

4 Blätter Gelatine

300 ml Weißwein

Etwas Zitronenabrieb optional

200 ml Sahne

Etwas frische Minze zum Garnieren Zubereitung Trenne die Eier und schlage die Eigelbe mit Hilfe eine Handmixers mit dem Zucker schaumig.

Weiche die Gelatine in Wasser ein. Nimm sie heraus, drücke sie leicht aus und löse sie in einem Topf mit etwas Wasser auf. Rühre die Gelatine unter die Ei-Zucker-Masse, danach den Wein und optional etwas Zitronenabrieb. Stelle die Weincreme ca. 20 Minuten kalt, damit sie etwas fest werden kann.

Schlage Sahne und Eiweiß getrennt voneinander steif. Hebe beides unter die Wein-Mischung.

Stelle die Weißweincreme für mindestens 2 Stunden kalt, bevor du sie mit etwas frischer Minze dekorierst und servierst.

