Weißwurstsalat mit Bierdressing: Oktoberfest auf dem Teller

Am Wochenende öffnet das wohl bekannteste Volksfest der Welt wieder seine Tore für Gäste. Kannst du selbst nicht dabei sein, möchtest das Oktoberfest-Flair trotzdem zu Hause aber genießen, haben wir mit unserem Rezept für einen Weißwurstsalat mit Bierdressing die passende kulinarische Begleitung für dich.

Weißwurstsalat mit Bierdressing: Tradition trifft Moderne

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Anschein erweckt, auf dem Oktoberfest wird nicht nur Bier getrunken. Es ist ebenfalls für seine bayerischen Spezialitäten bekannt. Serviert werden dort neben klassischen Brezeln und Hähnchen Knödel, Haxen, Käsespätzle und mehr. Ganz in dieser Tradition steht auch ein Weißwurstsalat mit Bierdressing. Er enthält die typischen Weißwürste, Brezeln und Radieschen, die bei vielen bayerischen Köstlichkeiten als Beilage nicht fehlen dürfen.

Besonderes Highlight des Salats ist das würzige Bierdressing. Das besteht aus einem dunklen Bier, etwas süßem Senf, Balsamicoessig, Salz, Pfeffer, Honig und Rapsöl. Wenn du magst, kannst du außerdem noch Kräuter deiner Wahl hinzufügen.

Für den Salat wird zuerst die Wurst zubereitet. Die muss in heißem Wasser garen, darf aber nicht kochen. Danach ziehst du die Haut ab, schneidest sie in Scheiben und brätst diese in etwas Olivenöl knusprig an. Das Gemüse wäschst du, die Radieschen schneidest du in Scheiben und die Petersilie hackst du klein. Die Brezel zerkleinerst du ebenfalls in mundgerechte Stücke. Vermenge dann alle Zutaten miteinander in einer großen Schüssel und übergieße den Salat mit dem Bierdressing. Genieße ihn am besten sofort als Beilage oder als Hauptgericht. Das Dressing kann die Brezeln durchweichen, dann schmecken sie nicht mehr.

Lust auf noch mehr bayerische Spezialitäten, die es auch auf dem Oktoberfest geben könnte? Bei einer typischen Brotzeit darf ein selbst gemachter Obazda nicht fehlen. Probiere auch mal diese deftige Kartoffel-Leberkäse-Pfanne. Ein besonderes Highlight ist außerdem diese Brezeltorte.