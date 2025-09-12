Weißwurstsalat mit Bierdressing: Oktoberfest auf dem Teller

Am Wochenende öffnet das wohl bekannteste Volksfest der Welt wieder seine Tore für Gäste. Kannst du selbst nicht dabei sein, möchtest das Oktoberfest-Flair trotzdem zu Hause aber genießen, haben wir mit unserem Rezept für einen Weißwurstsalat mit Bierdressing die passende kulinarische Begleitung für dich.
Weißwurstsalat mit Bierdressing: Tradition trifft Moderne
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Anschein erweckt, auf dem Oktoberfest wird nicht nur Bier getrunken. Es ist ebenfalls für seine bayerischen Spezialitäten bekannt. Serviert werden dort neben klassischen Brezeln und Hähnchen Knödel, Haxen, Käsespätzle und mehr. Ganz in dieser Tradition steht auch ein Weißwurstsalat mit Bierdressing. Er enthält die typischen Weißwürste, Brezeln und Radieschen, die bei vielen bayerischen Köstlichkeiten als Beilage nicht fehlen dürfen.
Besonderes Highlight des Salats ist das würzige Bierdressing. Das besteht aus einem dunklen Bier, etwas süßem Senf, Balsamicoessig, Salz, Pfeffer, Honig und Rapsöl. Wenn du magst, kannst du außerdem noch Kräuter deiner Wahl hinzufügen.
Für den Salat wird zuerst die Wurst zubereitet. Die muss in heißem Wasser garen, darf aber nicht kochen. Danach ziehst du die Haut ab, schneidest sie in Scheiben und brätst diese in etwas Olivenöl knusprig an. Das Gemüse wäschst du, die Radieschen schneidest du in Scheiben und die Petersilie hackst du klein. Die Brezel zerkleinerst du ebenfalls in mundgerechte Stücke. Vermenge dann alle Zutaten miteinander in einer großen Schüssel und übergieße den Salat mit dem Bierdressing. Genieße ihn am besten sofort als Beilage oder als Hauptgericht. Das Dressing kann die Brezeln durchweichen, dann schmecken sie nicht mehr.
Lust auf noch mehr bayerische Spezialitäten, die es auch auf dem Oktoberfest geben könnte? Bei einer typischen Brotzeit darf ein selbst gemachter Obazda nicht fehlen. Probiere auch mal diese deftige Kartoffel-Leberkäse-Pfanne. Ein besonderes Highlight ist außerdem diese Brezeltorte.
Weißwurstsalat mit Bierdressing
Zutaten
Für das Dressing:
- 250 ml dunkles Bier
- 1 EL Honig
- 1 EL süßer Senf
- 3 EL Balsamico
- 5 EL Rapsöl
- Salz und Pfeffer
- 1 TL Salatkräuter optional
Für den Salat:
- 4 Weißwürste
- 2 EL Olivenöl
- 250 Rucolasalat
- 1 Bund Radieschen
- 2 weiche Brezeln
- 1/2 Bund Petersilie
Zubereitung
- Beginne mit der Zubereitung des Dressings. Fülle Bier, Honig, Senf und Essig in einen Topf und koche alles auf. Lass die Flüssigkeit etwas einreduzieren und anschließend abkühlen. Verrühre die Reduktion mit dem Rapsöl und verfeinere das Dressing mit Salz, Pfeffer und Salatkräutern.
- Setzte einen Topf mit Wasser auf und lass die Weißwürste darin ziehen. Das Wasser darf dabei nicht kochen. Lass die Wurst erst abkühlen, ziehe dann die Haut ab und schneide sie in Scheiben.
- Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate die Weißwurstscheiben darin leicht braun an.
- Wasche den Rucolasalat und die Radieschen. Schneide die Radieschen in Scheiben. Zerteile die weichen Brezeln in mundgerechte Stücke. Wasche die Petersilie und hacke sie klein.
- Fülle den Rucolasalat zusammen mit den Radieschen, den Brezelstücken und den Weißwurstscheiben in eine Salatschüssel, gieße das Dressing darüber und vermenge alles gut miteinander. Streue zum Schluss gehackte Petersilie über den Salat und lass ihn dir sofort schmecken.