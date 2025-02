Der König unter den Dips: fluffiger Whipped Feta-Dip

Sommerzeit ist die Zeit der Gartenpartys. Es gibt kaum etwas Schöneres, als bei gutem Wetter mit Freunden und Freundinnen in Garten oder Hinterhof zusammenzukommen, die Sonne zu genießen und zusammen zu schnabulieren, was das Zeug hält. Doch mit vielen Festen müssen auch viele Ideen her, was man so mitbringen kann. Was immer gut ankommt: Dieser fluffige Whipped Feta-Dip, der zu Gemüse, Brot, Grillgut oder auch pur schmeckt.

Whipped Feta-Dip: Internet-Trend auf deinem Teller

Dieser luftig-cremige Whipped Feta-Dip ist keineswegs eine neue Erfindung, aber eine, die immer wieder in Erinnerung gerufen werden sollte. Bereits seit einiger Zeit geistert der „aufgeschlagene Feta“ durch die Feeds der sozialen Medien und begeistert weltweit hungrige Koch- und Essbegeisterte. Kein Wunder, denn die Zubereitung ist einfach, der Dip braucht kaum Zutaten und ist schier unendlich abwandelbar.

Neben Feta oder Schafskäse brauchst du für den Dip zudem Joghurt und Olivenöl. Im Grunde war es das auch schon mit den Zutaten, alles, was nun noch dazu kommt, verleiht ihm spezielle Aromen. Probiere ihn zum Beispiel mit einem selbst gemachten Chiliöl, gerösteten Kernen, frischen Kräutern oder Zitronenschale. Du wirst sehen, jede noch so kleine Zutat verleiht dem Dip einen vollkommen neuen Geschmack, der dich und deine Gäste begeistern wird.

Gib für die schnelle Zubereitung einfach die Zutaten in eine Küchenmaschine und lass sie pürieren, bis die Masse fluffig und lecker wird. Hast du keine Maschine zur Hand, kannst du den Feta-Dip auch mit der Hand aufschlagen. Mache ihn für diese Art der Zubereitung klein oder zerquetsche ihn mit einem Schneebesen. Dann kommt der Rest dazu und jetzt heißt es: Gas geben! Rühre mit Kraft, bis der Dip cremig und aufgeschlagen ist. Probiere den Whipped Feta-Dip direkt mit etwas frischem Brot oder einem knusprigen Cracker. Mmh, ist der lecker!

Dips sind für viele gesellige Abende das A und O, denn sie veredeln Snacks jeder Art. Probiere auch unseren Gorgonzola-Walnuss-Dip für extra würzigen Geschmack oder mische einen cremigen Ricotta-Dip an. Magst du auf Gemüse nicht verzichten, ist unser Baba Ganoush der Dip der Wahl!

